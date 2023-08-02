掏空家底的面子工程　甘肅貧困縣斥9億建公園　荒7年再背21億債務

7月31日晚，央視《焦點訪談》曝光甘肅一項「掏空家底的面子工程」，報道稱蘭州榆中縣斥資9億（人民幣，下同）建公園，完工7年至今仍未交付。

門前冷清、無人問津的豪華大公園不僅沒有為當地市民提供娛樂休閒之所，亦沒有為給榆中這個貧困縣帶來少許旅遊財政收入，反而在未來的20年，該縣還將背上高達21億的運營費用。

央視曝光相關情況後，昨日（8月1日），蘭州市人民政府通報表示，已成立調查組對報道問題進行調查處置，結果將及時向社會公布。



據報道，在甘肅省榆中縣的邊緣處有一座市民公園，佔地200多畝，周圍大部分是空地。公園正中有一座圓形建築，看上去宏偉壯觀，卻是不開放的狀態。有遊客說，這座建築建成好幾年了從來沒有開放過。

甘肅榆中縣發展和改革局局長胡相海介紹，榆中縣基礎設施條件薄弱，不能滿足城鄉市民日益增長的文化需求，在這種情況下，縣上實施了市民公園、場館建設和新建道路的項目。

榆中縣市民中心。（央視）

設施豪華總投資9.52億

該市民公園作為榆中縣重點項目在2016年12月立項後，按項目公司甘肅第四建設集團有限公司的說法，應該很快就可以投入使用。項目負責人劉鼎新介紹，該項目總投資9.52億元，市民公園約1.7億，城市展覽館2.8億元，道路約1.7億。

按規劃，公園內的圓形建築為城市展覽館，建築面積約2.2萬平方米。每部設有能容納1200人的大劇院、數字系統指揮大廳等裝置。據項目公司提供數據，每項價格均不菲，僅大劇院舞台，便造價1300餘萬元。據悉，場館已經竣工，沒有開放是因消防驗收還未通過。

城市展覽館外部的公園也造價驚人，秦漢風格的南大門需239萬元，一座漢白玉橋花費高達690萬元，而公園整體綠化工程竟花掉6600萬元。而水資源並不豐富的榆中縣，在公園內還營造了大量人工湖等水景觀。

運營20年政府還需再花21億 未來用途卻未知

據報道，市民公園的項目主要由「甘肅四建」出資建設，運營20年期滿之後移交政府。但由於公園為政府與上述公司合作建設，則政府需要在未來20年，每年向「甘肅四建」支付運營及建設成本、利息等費用。

按當地政府提供的付款方案，計劃在投入運營的第一年，榆中縣政府就要支付5000多萬元的費用，隨後費用逐年增加，到後期最多時每年要支付1.8億元，總共要支付21億元。

然而斥巨資建成的公園，能為當地市民的文化生活帶來什麼呢？發改局局長胡相海卻說：「沒有方案」。劉鼎新也表示，由於項目屬於純政府付費項目，具體做什麼還沒有計劃。

胡相海稱，「下一步具體産生怎樣社會效益，有待於下一步實際運作過程中進一步評估。」

國家級貧困縣：有錢買「面子」做公益 沒錢還群眾安置款

在市民享受不到的城市偏遠出建設這樣一座大型公園，當地市民難享便利，還需為此付出高昂代價。但斥下巨資的榆中縣一直是國家級貧困縣，直到2019年才退出這一行列。公開資料顯示，2023年，全縣財政一般公共預算收入預計為 6.7億元，而債務支出就高達12億元。身負債務還需為大型公園支付每年約1.8億的費用，要如何保障民生支出？

對此胡相海稱，縣裏的民生工程項目都在正常進行，市民公園是爭取國家資金，也是根據縣級財力做公益性項目。

然而，「正常進行」的民生工程，卻存在拖欠群眾安置款的問題。當地住建局反應，榆中縣僅國有土地上的安置房項目拖欠群衆的安置過渡費等就有3000多萬元，榆中建投公司這個時候卻拿不出錢來。據悉，榆中建投公司已參與建設市民公園。

當地群眾表示，縣裏棚戶區改造時，應該發放每人每月400元的安置費，從去年起開始拖欠。且早就超過政府承諾的安置日期，目前群眾還未得到安置，由榆中建投負責建設的安置房也已停工。

忽視民生的「面子工程」已非首次 今次官方再通報

忽視民生問題、大建形象工程在當地已不是第一次。2019年，當地在入城處距離不到500米的地方修建了兩座高達28米、寬達145米的秦漢仿古城門，整個項目耗資6200萬元，被住建部通報批評。

榆中縣建秦漢仿古城門。（央視）

通報指出，榆中縣作爲國家級貧困縣，應該將有限的財力用於發展民生，而不是舉債在城市出入口大建城門，搞「面子工程」，當地應堅決杜絕此類脫離實際、脫離群衆的「政績工程」「形象工程」再度發生。

然而榆中縣並未「吃一塹長一智」再度發生這種情況。8月1日，蘭州市人民政府發通告表示，針對此事，蘭州市委、市政府高度重視，迅速召開緊急會議，成立了「7·31」榆中縣市民公園項目問題調查組，對報道問題調查處置工作進行安排部署，後續調查處置結果將及時向社會公布。