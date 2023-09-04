武漢婦服中藥兩天後亡　家屬懷疑藥材超量使用致中毒

湖北武漢有網民反映，其母連續兩日服用當地一中醫診所開方煎製的中藥後突然離世，涉事醫館卻不管不問，懇請武漢市、江漢區有關部門查明事件。

9月2日，醫館工作人員表示，正在積極配合相關部門調查，目前沒有相關結論。



該網民稱，母親今年8月初查出疑似食道疾病，因對手術有顧慮，選擇保守治療。母親見葉開泰國醫館（漢口館）有腫瘤科、疑難雜症科，於是到門診掛號求診。

8月30日上午，葉開泰醫生診斷開了7劑抗癌與身體調理的中藥，聲稱服用7天後患者會有較大改善。中藥一日1劑，一日3次，每次口服180毫升，由葉開泰煎藥。

中藥一日1劑，一日3次，每次口服180毫升，由葉開泰煎藥。（奔流新聞）

該網民稱，母親當日傍晚6時服用一袋中藥，後反映胃部不適；8月31日早上飯後服用一袋，母親感覺無力；中午飯後服用一袋後嘔吐。對此，葉開泰國醫館客服稱是藥物的正常反應，建議減量到一日兩袋。

網民續稱，母親在9月1日上午8時服用一袋，10時許表示不舒服，「問哪裏不舒服，說雙側肋骨氣疼，說完一會兒就倒地不醒，我們馬上打120電話，120趕到後搶救無效，我母親死亡」。

該網民指出，從8月30日晚6時第一次服藥，到9月1日上午10時許突然去世，短短40個小時，母親服用了4袋中藥，「令人心寒的是，我母親服用葉開泰國醫館（漢口館）煎製的中藥去世後，我們第一時間告知葉開泰國醫館，但葉開泰國醫館除了沉默不語，從未主動聯繫我們，也沒表達過慰問之意」。

2020版《中國藥典》明確註明，山豆根的用量為3至6克。而葉開泰開具的處方中，每劑中藥的山豆根含量為10克，屬於明顯超量使用。

2020版《中國藥典》明確，山豆根的用量為3至6克，但葉開泰開具的處方，每劑中藥的山豆根含量為10克，屬於明顯超量使用。（奔流新聞）

公開資料顯示，山豆根中含有苦參鹼、金雀花鹼等有毒物質，如果用量過度，則會造成山豆根中毒。患者會出現不同程度的頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，心悸、胸悶等症狀，嚴重的會面色蒼白、四肢顫抖、血壓升高，步態不穩，最終造成呼吸急促、四肢抽搐、呼吸衰竭甚至死亡。

《奔流新聞》報道，葉開泰國醫館（漢口館）於今年3月10日開業。葉開泰國醫堂創辦於1637年，至今已有386年的歷史，是中華老字號，湖北省非物質文化遺產，被譽為「初清三傑」「中國四大藥號」之一。2018年，葉開泰在漢陽開設第一家中醫館，主要為市民提供中醫診療、康復理療、道地藥材、古法煎藥、丸散膏丹古法炮製、名醫講堂等服務。

涉事醫館的工作人員稱，確實有患者在漢口館開藥後死亡，但未知具體死亡原因。醫館正配合當地公安和衛健部門調查，目前還沒有調查結果。對於患者家屬質疑所服的「山豆根」是否過量的問題，工作人員僅稱「沒辦法回覆」。