浙江女遭房東養的阿拉斯加犬咬傷　左臉完全被撕碎送院縫500多針

內媒《溫州都市報》4日報道，近日浙江温州市一名49歲女子被房東養的阿拉斯加犬咬傷，臉部嚴重受傷，左臉完全被撕碎，在醫院救治時共縫了500多針。



報道指，該名49歲女子在住處洗衣服時，隔壁房東把一隻阿拉斯加犬放出來吃東西，沒想到狗直接衝出來咬住女子不放，導致女子臉部被嚴重咬傷。

女子被送到溫州市中心醫院百里坊院區時，醫生看到她的左臉已經完全被撕碎，從下眼瞼到顴骨，再到鼻子及上嘴唇，被全部撕開，顴骨整個露在外面，鼻子下端軟骨處幾乎被咬掉，唇部被咬得連牙齦都露了出來，並逐漸呈現失血性休克狀態。

在搶救過程中，女子的血色素從剛入院的每升108克一度降到每升64克，失血量估計超過1000毫升。急症室醫生一邊為女子注射狂犬免疫球蛋白，一邊為她止血並輸血。醫生和家屬商量後決定，先做手術救命，之後再考慮外觀和臉部功能。

手術持續近5小時 臉部縫500多針

由於女子的鼻子大範圍撕脫，面部受傷異常嚴重，常規的面罩給氧誘導全身麻醉已不能實施，醫療團隊於是採用鎮靜鎮痛加上充分的表面麻醉，為女子在無痛苦的情況下插上氣管導管。

醫院的耳鼻咽喉科副主任醫師在女子鼻孔處為鼻子安裝了支架，以維持鼻腔通氣道的功能，同時進行鼻腔斷面的修復吻合手術。隨後，口腔科副主任醫師再為女子進行唇部及牙齦修補等手術。

醫院副院長、醫療美容科專家葉英海則接力為女子進行整形外科手術。葉英海表示，女子的左臉部神經、血管、肌腱、韌帶等撕斷，通過手術盡量把這些斷裂的血管一根根接回去。這場手術持續近5個小時，為患者縫了500多針。

狗隻及其主人被公安機關控制

報道指，目前女子被送到急診重症監護室（EICU）進行監護治療，已經清醒。肇事的狗隻及其主人均已被公安機關控制。

主管醫生表示，女子的病情進展還得看接下來幾天的過渡期。至於臉部的外觀及功能恢復，如果都順利的話也還需要很長一段時間。