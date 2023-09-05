杭州亞運｜男重吳浩天首戰個人賽目標爭牌　時機是累積的努力耕耘

劍擊隊總教練鄭兆康說，「每個運動員都有開始的時間」；亞運代表會見傳媒這天，同場有第一次參加亞運的年輕劍手，也有終能爭取亞運資格的經驗劍手。每個人，都有屬於自己發光的時機。

吳浩天，在他的第二屆亞運會首次出戰男子重劍個人賽，「第一次打就想試吓，目標是奪牌」。一如既往坦率、好「Firm」（堅定），屬於他蓄勢而來的機會，是他5年來以累積的努力耕耘所得。



5年前隨着香港男子重劍隊在團體賽8強不敵哈薩克，吳浩天的首個亞運征程也宣告完結。今屆他將首度出戰個人賽，坦言感到興奮：「當知道有機會打個人賽好興奮，但開心了一陣就收拾心情瘋狂練習，因為更重要是準備好個比賽。」

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左起方凱申、周澤軒、何瑋桁、吳浩天，我們的男子重劍杭州亞運代表。（梁鵬威攝）

就如吳浩天本人所言「今年有比較大的突破」，「好開心練那麼久，終於有少少嘢（成績）睇吓。」阿天在2017年亞錦賽團體賽摘銅，2018年轉當全職運動員兩個月後，便隨隊征戰雅加達亞運，團體戰以8強止步作結。這5年間出戰無數世界盃分站、大獎賽、亞錦賽，他經歷過苦無成績的灰心和自我懷疑，他直言唯一讓自己堅持下去，就是對劍擊的一團火，「捱下捱下，就5年」。

不過，機會終於在今年落到阿天身上，年初在重劍大獎賽多哈站勇闖16強，不只是生涯突破，亦讓他心態有所轉變。擊敗當時世界排名第6的哈薩克勁敵後，他形容打劍心態為更平常心和有信心，「太着緊分數時會手緊，但那場投入對賽不再在意分數時，更能冷靜發揮水準。」實戰和信心的累積，時機、距離、劍尖，平常心之間找到屬於自己的節奏，是今年突破的關鍵。

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吳浩天平常心之間找到屬於自己的節奏，是今年突破的關鍵。（資料圖片／葉詩敏攝）

再戰亞運劍指兩牌 「興奮多於壓力」

再戰亞運，他坦言以奪得個人賽和團體賽兩牌為目標，「第一次打（個人）就想試吓，看能不能前四甚至冠軍，是我定下的目標。」即使劍指獎牌，他也興奮多於壓力，「老實講今次又沒什麼壓力，好期待我這一個月準備究竟會取得什麼成績，不太緊張和擔心，是興奮和期待。」

男重在6月的亞錦賽摘下團體賽銅牌，無疑是亞運獎牌的一支強心針，「本身大家仍有點質疑，但好實在拎到牌，好實在贏中國（8強），大家距離不是話好遠，不會再覺得別人勁好多。但也不要太留戀過去，當天的銅牌是好開心，但現在要專心亞運。」

前港將陸昶明（中）回歸港隊擔任男重教練，吳浩天坦言前者除了傳授技術外，也讓男重有了方向。（梁鵬威攝）

去屆在團體賽8強不敵哈薩克無緣獎牌，5年後的吳浩天曾戰勝哈薩克名將Ruslan Kurbanov，男重亦贏過中國隊這道曾以為難以跨越的高牆，阿天認為與方凱申、何瑋桁和周澤軒發揮愈來愈穩定，加上前港將陸昶明歸隊任教練帶領師弟，其餘三人也各自在今季衝破瓶頸。「有實力咬住每一分每一劍，4個人一條心衝更高名次。」阿天深信，屬於男重的光輝時刻，終再到來。

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重劍杭州亞運名單

男子個人：何瑋桁、吳浩天

男子團體：何瑋桁、吳浩天、周澤軒、方凱申

女子個人：江旻憓、佘繕妡

女子團體：江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望



比賽賽程：



9月24日：男子花劍﹑女子重劍個人賽

9月25日：男子佩劍﹑女子花劍個人賽

9月26日：男子重劍﹑女子佩劍個人賽

9月27日：男子花劍﹑女子重劍團體賽

9月28日：男子佩劍﹑女子花劍團體賽

9月29日：男子重劍﹑女子佩劍團體賽

