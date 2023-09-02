杭州亞運｜揭秘五星級選手村最細也有兩房？餐廳GYM媲美私人會所

四年一度亞洲運動會將正式在杭州開幕，超過1.2萬名運動員，加上數以百萬計的民眾雲集江南，共同見證強者封王。「杭州亞運」專題將會由古到今、從賽場到更衣室，為讀者緊貼這一場亞洲最高水平體育盛事。



一個國際性賽事，選手村也是外界焦點之一。杭州亞運選手村設備齊全，不但房間實用，還有很多貼心的配套，被霍啟剛形容為五星級選手村。究竟選手村甚麼樣？



超大選手村容納1萬人 四房單位達2400呎

杭州亞運選手村佔地面積足足2個香港科技大學那麼大，圖中為選手村各社區部分，兩旁高樓則為運動員宿舍，整體外觀極為時尚。（杭州亞運官網）

杭州亞運村位於錢塘江南岸錢江世紀城北部，佔地達1.13平方公里，面積等同南沙的香港科技大學（廣州），亦即有2個香港科技大學那麼大。

亞運選手村分運動員村、技術官員村、媒體村三大部分，並設有國際區、公共區等配套設施，極具規模。

三個選手村共有37幢樓，每幢樓高10至42層不等，單位超過2,000戶，共容納1.04萬名運動員和隨隊官員、4,000多名技術官員及5,000多名媒體記者入住。房間有單人房、雙人房，最大的單位約有220平方米（約2,400平方英呎），有4個房間3個衛浴（浴室）可住7人，細單位也有兩房。

公寓式設計 有延伸床和洗衣機

選手村內以公寓式設計，房間寬闊光猛、廚房衛浴設計實用溫馨，有家的感覺。（網上圖片)

房間屬於公寓式，每戶都有客廳及卧室。客廳有電視、長桌，可作餐桌，也可以用作開會部署用；房間內每張床為標準1.2x2米大，若果運動員身高超過6尺，則主卧房的床備有40厘米長的「伸展床」。

每位選手配有一個酒店式洗漱包，有牙膏、肥皂，還有吉祥物紀念品等。漱口杯以及配置的衣架都採用可回收的麥秸稈材質，非常環保。

為了防止像北京冬奧大量運動員在洗衣站外排隊洗衣的情況再次出現，這次在每一個房間的露台都備有一台洗衣機，供免費洗衣，非常貼心。乾衣機則統一設在地下室。

餐廳能坐4200人 備各地美食及清真餐

選手村餐廳約8,400平方米，設餐位約4,200座，設有世界各地各種風味餐，晚餐熱菜不少於7道，主食不少於3道，湯粥不少於2種，每日提供菜品統計約400餘道，菜式搭配一周7天內每天不同。（杭州亞運官網）

吃方面也是貼心的。社區內的運動員餐廳面積相當大，約有8,400平方米，約9萬呎，共設有座位4,200個。考慮到參賽者生活習慣不同，餐廳提供的菜系除了中、西餐外，還有不同地方的風味餐，包括東亞、南亞、阿拉伯及中東等風味。美式快餐、連鎖Pizza專賣店、肯德雞等餐飲也進駐。

餐廳晚餐熱菜不少於7道，主食不少於3道，湯粥不少於2種，每日提供菜品統計約400餘道，菜式搭配一周7天內每天不同。

運動員餐廳自開幕到閉幕當天，連續16天每日提供20小時不間斷餐飲服務，同時担儛包括病號餐、生日餐、常溫餐包等特餐服務，服務貼心，（杭州第19屆亞運會官網）

除了食品外，餐廳還有貼心服務，有清真餐廳，有開放式廚房供特殊需要的選手使用，也有為保障運動員的食品安全而設的智能食品安全檢測儀，確保運動員健康。

為了保障運動員村的食品安全，運動員餐廳配備了智能食品安全檢測儀，每一批新鮮供應的食品料，都會經過檢測，看是否有農藥、獸藥等非法添加物質的殘留。（網上圖片）

6層健身中心 同時容納2000多人

運動員健身服務中心也是應有盡有的。

選手村內，有2幢共6層健身中心及整層游泳池，運動員所需要的基本有氧、重量等專業的器材應有盡有。每一層能夠容納多達380名選手同時使用，開放時間由早上6時至晚上10時，確保能滿足各運動員的需要。

設三甲醫院門診部 提供一級醫療服務

亞運選手村的綜合門診部，由杭州市第一人民醫院負責，屬杭州三甲醫院，能為運動員提供適切醫療服務。 （杭州亞運官網）

運動員若是受了傷或患病，又如何處理？

亞運選手村內有一個綜合門診部，由杭州市第一人民醫院負責。這個門診部就像一個小型醫院，提供急救醫療服務、常規醫療服務及定點醫院轉診服務。運動員不出村，也能得到三甲醫院診療服務。

24小時居民服務中心 娛樂設施一流

杭州亞運選手村內，除了室內設施多元化外，外圍空間處處都見到運動鍛鍊的設施，令人感到充滿活力。（網上圖片)

比賽以外，空餘時間也照顧周到。

選手村內開設了8個居民服務中心及4個超級居民服務中心，24小時全天候供運動員休息交流及觀看比賽，中心旁更設有會議室、網吧、網絡電話等公共設施。4個超級中心也開放16小時。

整個選手村那麼大，還得有完善的交通配套才能盡善盡美。

40輛電瓶車 24小時免費出行

選手村備有150人的服務團隊，40輛電瓶車，為運動員出行提供24小時服務，運動員需要網上預約車輛。（網上圖片)

選手村內備有60輛14座電瓶車，來回穿梭於村內及往返各比賽場地。

電瓶車造型就像是高爾夫球車一樣，以環保電能開動，24小時為運動員提供出行服務，10分鐘一班，往返村內各區。電瓶車還能運載運動員前往各場地，亞運村距離杭州奧體中心體育館約3公里，車程約需10到15分鐘。

精心設計的杭州亞運選手村，由內地知名地產商建造，按照商品房的特色設計，配套媲美大型屋苑私人會所。

如此完善的配套，難怪港協暨奧委員會副會長霍啟剛將其評為「五星級」。

值得一提是，杭州亞運結束後，選手村會轉化為住宅區。雖然現時尚未開幕，但選手村已被搶購一空，質素可見一斑。

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