送仔返學釀車禍　廣東家長揸車沖斑馬線　校門撞倒多名學生致5傷

9月5日，廣東湛江發生一起惡性交通事故，一輛轎車在學校門口未減速煞車，沖過斑馬線撞倒多名幼童及家長，致多人受傷。湛江警方下午通告稱，事故造成5人受傷，肇事者已被控制。



據目擊者描述，當時正是上學高峰期，學校門口的斑馬線上都是來來往的孩子及家長。此時，一輛銀色私家車以極快的速度，沖過斑馬線撞倒4、5人，幾名傷者倒在馬路上無法站起。圍觀人群將肇事車輛攔下，並報警。不久警車和救護車趕到現場進行處理，交警對司機進行酒駕毒駕測試。

對此，湛江霞山區交警大隊的工作人員回應，表示事故發生在早上，現場已處理完畢，司機被抓，學生的傷亡情況和事故原因暫時並不知曉，還需要進一步的了解。

今日下午，湛江交警通報表示，2023年9月5日7時30分許，湛江經濟技術開發區海濱大道路段發生一起交通事故，造成5人受傷。接報後，民警迅速趕到現場處置，協助將傷者送醫院救治，控制肇事司機於某林（湛江人，44歲）。

目前，5名傷者均無生命危險（2人留院治療、3人已回家），已排除司機酒駕毒駕。據司機於某林交代，事發前其正駕車送小孩上幼兒園，因回頭觀望後座吵鬧的小孩，未註意觀察路況引發交通事故。事故處理及善後工作正在加緊進行中。