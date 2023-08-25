福島核廢水｜廣東海灘突現大量海蝦　民眾嘲：或預感到海水被污染

日本正式排放福島核廢水進入大海，引發鄰近國家恐慌。



相關話題佔據內地微博熱搜榜，就連廣東一處海灘突然出現大量海蝦，也引來網友群嘲「這難道是預感到核污水了嗎」、「寧可被白灼不願核污染」。

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網傳影片中，放眼望去整片沙灘上滿滿新鮮海蝦，其中不少隻還「活跳跳」地不斷掙扎。

影片拍攝者則在一旁吆喝「哇！過來抓蝦！哇！跑了好多蝦過來」。

然對於海灘出現大量活蝦現象的具體原因，目前尚不清楚，也未有官方出面回應此事。

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由於此一奇景正好出現日本排放核廢水當天，引發網友議論紛紛，不少人將這一現象歸因於海洋污染：「這個蝦現在這麼反常，是不是海水已經被污染了？」「這難道是預感到核污水了嗎？」「寧願被白灼，也不願被核污染！」「牠們寧願進我肚子都不願進海裏。」「春江水暖鴨先知，廢水有毒蝦先逃。」

也有人將之與富士山爆發聯想，稱：「是要爆了？這些蝦蝦感受到了危險？」

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