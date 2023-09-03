獲朋友邀赴泰旅遊　貴州女緬甸失聯前求救：周邊全是園區，我好怕

貴州女子王某某受朋友邀請到泰國旅遊後失聯，她最後的定位位置為緬甸境內，家屬稱貴陽警方已立案。



家屬接受《新京報》採訪時介紹，31歲的王某某在貴陽經營一間酒吧，最近因為生意差心情低落，後來獲其在東南亞的朋友邀請到泰國旅遊散心。

出發前，王某某向家人透露其朋友是福建人，之前是同事。8月26日，王某某從貴陽乘飛機到廈門，留宿一晚後從廈門飛往泰國，當日下午抵達曼谷機場並轉機到清萊機場。

抵達清萊機場後，王某某向家人報平安稱，朋友已派車到清萊機場接她，並發了車輛照片。

8月29日，王某某向家屬發微信消息，表示「我的周邊全部是園區，我好怕」，同時發送一個顯示為「撣邦」的定位。家屬核實後，發現該定位位於緬甸境內。

家屬表示，8月30日晚約8時，王某某表示朋友送她到清萊機場，之後再飛回國，但其後失聯。家屬通過王某某手機後台的定位發現，她並沒有前往機場，而是往緬北方向行進。

家屬已向中國駐泰國大使館和緬甸大使館求助，並向貴陽當地警方報警。

《紅星新聞》報道，貴陽市公安局觀山湖分局世紀城派出所今日（3日）回應稱，相關民警已出差就此事開展相關工作。中國駐曼德勒總領事館工作人員表示，事件有待核查。