19歲腦癱少年考入清華大學　冀用計算機知識探索美好世界

今年19歲的少年趙子康，幼年時被確診為先天性腦性癱瘓，導致肢體殘疾無法正常行走，但他未有放棄自己，長大後更憑藉驚人的毅力從逆境中重生，在今年的高考中以697分的優異成績，被清華大學計算機系錄取。



趙子康原本是個活潑開朗、愛笑愛鬧的男童，卻因患病而長期飽受病魔煎熬。從幼時起，烙印在他腦海中的都是父母帶他在各大醫院奔波求診的情景，無法回學校上學，甚至連站立、奔跑、蹦跳等輕而易舉的動作，對他而言卻是⼀種奢求。

幸好，趙子康的認知意識和手部力量正常，能夠用手正常寫字。趙子康非常渴望能回校上學，為了一圓他的讀書夢，父母將他送到學校，但為了康復訓練，趙子康不得不只上半天課，但他亦因此更懂得學習機會來之不易，無比珍惜半天的時光，努力從課堂上汲取知識。

為了盡可能地站起來走路，趙子康每天都堅持做數百次的康復訓練動作，抬腿、伸腿、踢腿、放腿，艱難地完成醫生下達的每個指令。儘管每天做完後都肌肉撕痛、大汗淋漓，但小小年紀的他咬緊牙關，無比渴望自己有一天能獨立地站起來，不再依靠別人的攙扶。在鍥而不捨的康復訓練後，趙子康終於能走路。

初中時，趙子康對清華大學萌生「一種模糊的神往」。然而，當時的他每天都要花時間在康復訓練上，考上清華對他而言遙不可及。高中後，趙子康的考試成績經常名列前茅，背後少不了他的努力，「媽媽經常早上6點多就把我送到學校了，晚上在家學習到11點，雷打不動」。

即使體力無法堅持上晚自習，趙子康依然堅持在家中保持與同學們一致的複習節奏，更積極參與課餘活動，例如在網上為落後地區鄉鎮中小學生教授英語等。

今年6月25日，趙子康得知高考成績有697分後，在填報志願時毫不猶豫選擇了清華大學。取得錄取通知書後，趙子康一家都激動落淚，「我的父母一直很低調，直到拿到錄取通知書的那一刻才真正意識到夢想成真了。爸爸的朋友圈本是關閉的，那天他重新開通發了一條我被錄取的消息，全家人都落淚了」。

值得一提的是，趙子康的雙胞胎哥哥趙子瑞同樣優秀，在今年考入了北京航空航天大學。

如今，趙子康已在清華園開始學習生活，更對未來四年的大學生活充滿期待，「計算機是一門充滿魅力的學科，我希望用所學的計算機知識來探索這個美好的世界，在清華園體驗更加豐富多元的人生，將來為國家和社會的發展盡一份自己的微薄力量」。