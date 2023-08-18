媽媽多買一火車座位給病兒慘遭惡大叔留難　警員仗義執言影片瘋傳

山東一列車16日發生一起乘客糾紛，引發討論。



一名母親因兒子剛動完手術，想讓兒子舒適一點，便2個人買了3個座位。

結果上車後一名「沒買到座位」的中年大爺竟開始倚老賣老，指責母親的行為是霸座不道德，甚至把對方罵哭。

警察看不過眼與大叔爆罵戰 點擊放大瀏覽：

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陸媒《時間視頻》報道，影片畫面顯示，一名頭戴白色帽子、身穿灰色短袖上衣的大爺，不斷地指責買了3張票的母親。

鐵路警察出面了解情況後告訴灰衣男「你這同志有點過分了啊」。只見大爺不甘示弱，撩起衣服嘴裡念念有詞「我這樣一個老人家……」。

鐵路警察接著說「你有困難可以告訴我們，你擠到孩子座位上，還罵人家孩子幹什麼啊。人家買3張票了，又不是搶座霸座」。

該大爺再反駁警察「媽媽思想不好」。警察回「你的思想壞還是別人思想壞」，男子再說「我們思想最好」。

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影片曝光後登上微博熱搜，有網友批評該大爺，「人家是花錢買的座，你沒座手速就是不夠快，再說人家事出有因」、「不管這位大爺開始知不知情，這和地痞無賴沒有什麼區別」。

對此，鐵路客戶服務中心17日回應稱，並沒有不允許多買票，通常是票證人一致就可以直接坐車。有特殊情況上車以後可以和列車長說明一下，如遇糾紛可聯繫工作人員。

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