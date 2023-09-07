港人北上購醬香拿鐵｢撲空｣　深圳瑞幸全售罄　店員：9.10後或補貨

9月4日開賣的貴州茅台與瑞幸咖啡聯名產品「醬香拿鐵」，一經發售不僅被內地消費者搶購，亦有許多港人特意北上嚐鮮，甚至「反向代購」回港。

不過，目前深圳各大瑞幸咖啡店的「醬香拿鐵」均顯示「售罄」，離口岸最近的瑞幸咖啡蓮塘口岸商業城門店回應《香港01》表示，有許多港人特意過關來詢問，但從昨日（5日）起就斷貨，最快也要9月10日後才會補貨。



「醬香拿鐵」在內地爆火後，《香港01》記者發現許多港人北上深圳玩樂Facebook 專頁也開始分享醬香拿鐵的購買心得，有港人就分享落單後去做美甲，「沒想到1小時多美甲都做好了，我的拿鐵還沒來」，足見其火爆程度；至於口味就見人見智，有人認為酒味配咖啡不是好選擇，有人則稱讚「值得一試」。

3000萬茅台僅夠賣1.5日「醬香拿鐵」

據《上觀新聞》計算，瑞幸此次購買總價3000萬元（人民幣，下同）的貴州茅台。瑞幸店員透露，醬香拿鐵每杯含茅台酒精濃度為0.2至0.3度之間。以480ml一杯的飲品體積為例，每杯醬香拿鐵含1.81ml~2.72ml茅台酒，以此計算，一瓶500ml的飛天茅台酒可以做約221杯醬香拿鐵。

醬香拿鐵首日已賣出542萬杯，若一瓶茅台可做出約221杯醬香拿鐵，以此計算，推出首日已消耗約2.5萬瓶茅台。

瑞幸購買了總價3000萬元的茅台酒，若分別以茅台市場價（3000元）和經銷商價（1499元）計算，醬香拿鐵推出當日即售空。即使按照出廠價（969元）計算，也僅夠賣1.5天。

《香港01》記者搜索深圳福田、羅湖、南山等各大瑞幸門店醬香拿鐵售賣現狀，均顯示「售罄」。

瑞幸蓮塘口岸店工作人員表示，醬香拿鐵首日發售時已有許多顧客在店外排隊購買，有港人特意前來嚐鮮，甚至帶走好幾杯回港。不過，該店從昨日（6日）起售罄醬香拿鐵，今日也缺貨，若要購買仍須等公司補貨。

該店員透露，預計9月10日之後，醬香拿鐵會再次上架，屆時請大家提前在手機App或小程序訂購。