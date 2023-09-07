香港賺深圳花？港人救活快倒閉商場：奶茶美甲按摩外，這點最吸引

深圳的過氣奶茶和網紅餐廳，如今被香港人佔領。



這個週末，為了陪第一次來深圳玩的香港朋友，花胖被拉去逛了逛福田的卓悅中心。眼前的景象讓她震驚得說不出話。去年來的時候還人不太多的商場，如今被香港遊客擠爆，「背著雙肩包，穿著運動鞋，一聽口音都是香港那邊的」。

「我還以為自己到香港了！」在她心中已經「過氣」的酸菜魚、潮汕牛肉火鍋，門口大排長隊。幾乎每個人手上都拎著一杯阿嬤手作，臨走前還要買一袋鮑師傅帶回家。

據統計，剛剛過去的8月，港人北上的人次超過624萬，而內地遊客南下香港僅343萬人次。香港入境事務處發布數據，整個暑假期間，已有超過900萬人次港人入境深圳。也就是說，平均每個香港人都來過深圳1.2次。小紅書上也出現了大量「北上深圳攻略」。對冷氣強度無比介意的香港人們，甚至還列出了一張深圳各大商場的空調溫度統計表。曾經內地人湧向香港瘋狂購物的盛況已成歷史。現在，輪到香港人來深圳「反向消費」了。

【相關圖輯】瘋傳「香港人北上攻略」 配眼鏡訂生日蛋糕玩刮刮樂 看呆深圳人（點圖放大瀏覽）：

+ 31

奶茶、美甲、按摩三件套 連盒馬水蜜桃都賣脫銷

花胖的香港朋友是她的大學同學，說現在年輕人很流行來深圳「特種兵一日遊」。因為時間緊任務重，離口岸和地鐵站最近的幾個商圈，就成了香港遊客的首選。羅湖金光華廣場、福田COCO Park、深業上城、南山萬像天地……隨著大批香港人的到來煥發了又一春，每週末都門庭若市。

而港人喜歡打卡的餐廳和體驗也出奇地一致。花胖和朋友先去喝了霸王茶姬，吃了椰子雞，然後找了家美甲店做指甲，再去鬆骨按摩，朋友甚至直接辦了張會員卡。晚上兩人又去逛了名創優品，玩了抓娃娃，吃了牛肉火鍋，在華強北買了一堆手機殼。最後要回家前，朋友不能免俗地買了鮑師傅、kumo kumo和阿嬤手作作為「北上手信」，還去盒馬大採購了一圈。

此前就有港媒報導過「港人逼爆深圳超市瘋搶水蜜桃」的新聞，其中最受歡迎的就是盒馬的陽山水蜜桃，口味「完勝日本桃」，一下子成了網紅水果，經常賣脫銷。朋友告訴花胖，下個月公司同事約好了一起來深圳唱K+密室逃脫，順便做個SPA。

【延伸閱讀】香港人在內地按摩搞壞規矩？深圳人：別再給小費！員工都是受害者（點圖了解更多）：

+ 4

除了年輕人喜歡的網紅美食和娛樂活動，深圳的親子場所，也讓不少香港媽媽們情有獨鍾。卓悅中心的奈爾寶，萬像天地的MELAND CLUB，還有福田口岸25分鐘可直達的兒童探索館，都是香港媽媽力推的「遛娃寶地」，不費甚麼腦筋就可以打發一個週末。

此外，不少香港人還喜歡來深圳看牙醫、做針灸。福田口岸附近一家口腔醫院，週末預約全部爆滿，會說粵語的醫生供不應求。

數據顯示，今年7月，港人北上深圳的消費金額達40億港元。羅湖金光華廣場一間日式餐廳的店長表示，每逢週末，店裡超過一半的顧客都是港人。 「我們現在已培訓前線員工要會聽會講粵語。」

香港賺錢深圳花 還不用看服務員臉色

如果你問港人扎堆來深的原因，他們十有八九會回答兩個字：便宜。一方面，目前港元兌人民幣的匯率已達到0.93，幾乎快到了1:1的地步，「香港賺錢深圳花」變得史無前例地划算。另一方面，香港生活成本高昂是公認的事實。相比之下，深圳無論吃喝玩樂，都稱得上「價格感人」。

今年28歲的香港女孩Lulu說，一個人在香港普通小店隨便吃頓飯，總要花費六七十港幣。而到了深圳，一家五口人均不到100就能吃六七個菜，還都是大餐。「香港商場的火鍋，2個人吃下來1000打底。深圳只要300元就能吃到飽。」更不用提以人工服務費為主的按摩、美甲、理髮、洗牙，價格僅為香港的三分之一，還有各種團購優惠，因此頗受港人歡迎。連深圳的KTV包廂，「同等價格都有香港四五倍大。」因此，雖然來回的交通花費近百元，但許多港人還是表示「多攢幾件事一起做就賺到了」。

【相關圖輯】港人北上購物添新 盒馬水蜜桃10蚊一顆被買爆 獲讚：質素超高！（點圖放大瀏覽）：

+ 9

而除了價格，深圳吃喝玩樂的花樣更迭快、比香港選擇更多，也成為它的一大優勢。比如讓香港人欲罷不能的各類網紅餐廳和奶茶，雖然在內地人看來已經不算新鮮，但比之香港的茶餐廳和港式奶茶還是豐富得多。花胖開玩笑感嘆道：「香港人給了我們自信，深圳原來不是美食荒漠！」

此外，內地的服務態度也讓港人大加誇讚。有博主形容在香港「花錢買難受」，而在內地則是「皇帝般享受」。「香港很多餐廳有用餐時間的限制，吃飯吃得久了，服務員明顯會不高興。」「很多的士司機、商場店員對香港人也是黑口黑面。」而內地的平均服務「超香港9條街」。 Lulu說，第一次在深圳吃飯，不會用微信付款，服務員一點沒有不耐煩，幫她想了很多辦法，離開時也是笑臉相送。 「要是在香港我可能會被罵吧。」

當然，港深兩地能實現如今的雙城生活，也得益於越來越便捷的交通和支付工具的打通。從西九龍到福田，高鐵僅需不到20分鐘，通關體驗也非常「絲滑」，完全可以實現香港下班後來深圳吃夜宵。這些年各種內地支付工具如Alipay、WechatPay在港的普及，也讓北上消費更加簡單。支付寶的香港版AlipayHK數據顯示，今年第二季度港人來內地的消費金額與次數比之前增長了3倍。

高淨值消費者不多 價格最終要導向價值

其實，香港與內地之間的「角色互換」，早在疫情后關口剛開放就已初現端倪。當時的香港亟盼著內地遊客的歸來能重現昔日「買買買」的景象，但或許是因為價格已經不佔優勢，內地人在港的消費始終不溫不火。

【延伸閱讀】卧底揭「內地來港平價團」真貌 130蚊包9景點 唔購物導遊咁反應（點擊放大瀏覽）：

+ 14

反倒是兩地通關後，催生出一大批幫香港人從深圳購買鮑師傅、喜茶的「反向代購」，生意相當火爆。此後北上的港人與日俱增，8月更是與內地赴港遊客拉開了日均9.1萬人次的差值，令港媒擔憂「本港飲食零售業短期內難以恢復以往水平」。不過，其實稍加留意就不難發現，香港人這波「佔領深圳」，高淨值消費並不多見，主要還是集中在平價場所，買的也大多是便宜的生活小物。

在香港定居15年的Fiona覺得，身邊大多中產家庭的生活和疫情前沒什麼區別，依然喜歡去日韓、東南亞、歐美等地度假。 「去深圳的可能還是年輕人居多。」同時，雖然香港作為「購物天堂」的吸引力在逐漸減弱，但現在很多內地人愛上了周末去香港看展、看電影、看演唱會，這類文化消費的影響力也不容小覷。

無論是南下還是北上，大灣區消費圈已經初步形成。香港和內地都有獨特的優勢和特色，是另一方無法取代的。隨著兩地的交流越來越頻繁，如何找准各自的定位，從「價格」走向「價值」，或許應該是更長遠的考量。