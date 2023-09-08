深圳全市停課羅湖區停工　火車站水浸停運、深圳機場航班運作正常

據深圳天氣微博最新消息，應急、氣象、教育部門提醒：昨晚（7日晚間）至今晨深圳市普降特大暴雨，暴雨紅色預警繼續生效中，8日全市停課，請繼續做好防禦。羅湖則8日上午7時宣布羅湖區企事業單位和居住在羅湖區的居民停工一天。不少非羅湖區居民則在微博等地稱暴雨影響嚴重，卻還要上班，批評「打工人的命不是命、下了一天的雨還要跋山涉水去上班。」



據「羅湖發佈」7時許消息，9月7日至8日，深圳市受到了超歷史極值的超強降雨影響，暴雨紅色預警訊號仍在生效中，羅湖區多個路段產生較深積水，交通疏導工作正在緊急處置當中。根據當前氣象和交通條件，經研究決定羅湖區企事業單位和居住在羅湖區的居民停工一天。此外深圳火車站（羅湖）負一層進出站口被淹，至8日12時前無法運作。

深圳機場指出，目前機場運行總體平穩，早間出港航班起降及放行基本正常。預計今天（8日）上午將持續降雨天氣。暴雨天氣、安全第一，請大家密切關注最新天氣資訊及提示，合理安排出行。

深圳多地因暴雨關係交通擁堵。（微博）

深圳市民不滿未停工：打工人的命不是命

據了解，深圳市除了羅湖外其他地區正常上班。不少打工人抱怨，「下了一天的雨，車都被淹了還要上班」、「學生的命是命、打工人的命不是命。」

深圳氣象台指出，今日（8日）3時起降雨強度略有緩和；預計8日白天至10日繼續受低壓和季風影響，仍有暴雨局部大暴雨，11日降雨明顯減弱。8日7時分區暴雨紅色（羅湖、南山、福田、鹽田、寶安、光明、龍華、龍崗）和暴雨橙色（其他區域）預警訊號生效中，預計暴雨預警8日上午還將持續一段時間。