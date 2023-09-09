不滿髮廊服務揚言「帶人來查」　女子耍官威被記過　網民批罰太輕

山東郯城近日有網民爆料，指一名女子因不滿理髮店服務，竟揚言回去換衣服帶「隊裏人」回來檢查。由於事件涉及濫用職權威脅商家，消息一出隨即引發關注。周五（8日），郯城縣聯合調查組發布通報稱，對店主進行語言威脅的，是郯城縣農業農村局工作人員王某某；經研究，對王某某給予記大過處分。不過網民卻認為處罰太輕，「連個官都還不是就敢這麼欺壓百姓，這種人要是升了，那要作威作福到什麼程度？」



事發於8月30日，閉路電視顯示，當時王某某在一理髮店美髮時因不滿理髮店服務，對店主進行語言威脅，「這不能做嗎？我今天要做」、「我不給你廢話，我給你看了我的證了，我一定會叫人來（檢查）」。

周四（7日）晚，把影片曝光的理髮店負責人徐先生表示，當時該女子希望把頭髮拉直，類似單邊矯正，但經評估，其頭髮太乾，這樣做的話髮質會受損，他們便拒絕為她做，結果對方就拿著證件，逼著他們給她做，用公職來嚇唬人。而且，事發後翌日，稅務部門上門查稅，稱是接到女子舉報。雖然查稅並未查出問題，但王女仍不滿意，要求稅務部門查日營業額。

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事情曝光後，王女兩名同事到店內致歉，隨後王女也登門道歉，希望刪除相關片段。徐先生稱，該女子系農業農村局人員，該局領導上門，稱會給一個結果。

周五，郯城縣聯合調查組發布情況通報稱，郯城縣就事件立即成立聯合調查組進行調查核實。經落實，郯城縣農業農村局工作人員王某某在一理髮店美髮時因不滿理髮店服務，對店主進行語言威脅，並隨後撥打12345熱線電話投訴。次日，相關執法部門接到12345熱線轉辦投訴後進行了現場核查。經研究，對王某某給予記大過處分，對郯城縣農業農村局因工作人員管理不嚴造成不良影響，責令作出深刻檢討並通報批評。

網民點睇：

農業農村局居然也能管到理髮店，我也是醉了

如今開個理髮店！沒點背景估計都開不下去！

每次都記大過違法處罰成本太輕，才導致隊伍裏不斷出現蛀蟲

現在信息社會還是好，要放以前估計絕對吃啞巴虧

人民賦予的權利是保護人民！而不是脅迫百姓！有這種想法的人應該清理出系統！而不是記大過！

一名農業局的工作人員，在平時就能夠大放厥詞，對正常經營的商戶進行威脅，並且，還是對不在自己管轄範圍內的人進行威脅，可見這名女子，平時是多麼的囂張跋扈，應該嚴查到底

