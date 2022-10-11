揚言手錶40萬元「能買你命」　遼寧小幹部耍「官威」被查

遼寧營口一對公職夫妻在加油站「大耍官威」，涉事妻子向工作人員炫耀自己的手錶價值40萬元（人民幣，下同），更揚言「能買你命」。



公職人員在加油站與工作人員發生爭執。（影片截圖）

綜合內媒報道，在蓋州市一處加油站內，上述夫妻疑似因加油贈送紙巾一事，與工作人員發生爭執，期間兩人不僅提及自己薪資、搬出公安局局長，甚至還對工作人員進行瘋狂言語攻擊。

網絡影片顯示，一名身著黃色衣服的女子不斷對工作人員指手畫腳，並稱其「渾身上下像乞丐一樣」、「像撿破爛的」，更以公職人員身份自詡，還揚言自己的手錶價值40萬元，可以買工作人員一條命。

相關影片曝光之後，很快引起公憤。蓋州市網信辦10月8日通報指，證實涉事男子是蓋州市某事業單位一科長，其妻子為蓋州市某事業單位退休人員。另經查，2011年至今，涉事男子與朋友、親屬共同出資，參與經營海參養殖活動，並從中獲利。最終，女子因公然侮辱他人被公安機關罰款500元，蓋州市紀委監委分別給予兩人黨內嚴重警告處分，並建議男子單位免去其科長職務。

對此，官媒《中國青年報》亦發表評論文章指，這對夫婦的行政級別並不算高，卻大耍官威。思想端正的幹部，不論身處什麼職位，都不會忘記「權為民所賦，權為民所用」的原則。反過來說，如果乾部的思想發生滑坡，忘記了公職人員的本分，就算手中的權力再小，也一樣可以用來以勢壓人，成為製造「官威」的「資本」。