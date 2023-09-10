颱風蘇拉｜潮州31歲警察主動請纓防風　因公殉職2日後孩子出世

9月1日，颱風蘇拉直撲廣東，潮州市饒平縣民警鄭業宇奔赴上饒鎮防風救災，突發身體不適，搶救無效因公犧牲，終年31歲。9月7日，鄭業宇的遺體告別儀式在市殯儀館舉行。據《南方都市報》，鄭業宇離世兩天后，他的孩子順利出生，母子平安。



為應對超強颱風「蘇拉」，饒平縣公安局抽調90名警力應急搶險隊。治安管理大隊基層中隊民警鄭業宇主動請纓，奔赴上饒鎮防風一線。

饒平縣公安局治安管理大隊基層中隊中隊長劉貽錄回憶，鄭業宇第一個站出來表示，可以前往泥石流等災害多發的上饒鎮。單位考慮到鄭業宇妻子接近臨產，要其在單位待命，但鄭業宇仍堅定地說「沒事，我去就行」。

9月1日8時30分，應急搶險隊出發，10時抵達上饒後，鄭業宇與同事立即行動，聯繫安排應急救援力量，組織發放搶險物資，進行險情排查和評估，落實各項防風措施，一直忙到中午。

午飯之後，同事陸少龍建議鄭業宇到臨時休息點休息。下午3點半集合前，陸少龍發現鄭業宇在床上昏迷，立刻進行搶救。鄭業宇隨後被緊急送往醫院進行搶救。當天17時許，鄭業宇最終經搶救無效因公犧牲，年僅31歲。經醫院臨床診斷，繫心源性猝死。

鄭業宇離世兩天后，孩子平安出生。（南方都市報）

鄭業宇離世兩天后，他的孩子順利出生，母子平安。據其同事回憶，鄭業宇在殉職前曾前往貴州追捕逃犯，當時他還輕鬆表示「沒事，預產期還沒到」。返回饒平後，他本可以補休假期，但休息一天後又堅持返回單位上班。

劉貽錄記得，颱風前8月29日他與鄭業宇還在上饒鎮山窩裡查獲了兩個生豬非法屠宰場，一直辦案到第二天下午，連續30多個小時沒有睡覺。

從警6年，鄭業宇參與偵辦刑事案件85宗、刑拘265人，查處行政案件76起405人，先後榮立個人三等功1次、嘉獎4次。