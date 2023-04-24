直播賣貨質量差　虛假宣傳問題多　李佳琦、藝人劉畊宏遭點名批評

4月24日，中國消費者網、對外經濟貿易大學消費者保護法研究中心、北京陽光消費大數據研究院等機構發布《直播帶貨消費維權輿情分析報告》。對14位帶貨主播進行消費維權數據分析後發現，瘋狂小楊哥、李佳琦、劉畊宏、羅永浩、辛巴這5位主播的維權數據佔比超過九成。

報告稱，瘋狂小楊哥和李佳琦的虛假宣傳相對突出，針對劉畊宏、羅永浩和辛巴的消費維權則集中在產品質量問題。



報告指出，直播帶貨消費維權主要反映了產品質量、虛假宣傳、不文明帶貨、價格誤導、發貨、退換貨、銷售違禁商品以及誘導進入第三方平台交易等7方面問題。

抖音平台消費維權佔比最高

報告對抖音、快手、淘寶、拼多多、京東、微博、小紅書、唯品會、蘑菇街和蘇寧易購這10家平台進行消費者維權數據分析，發現抖音的維權佔比55.41%；其次是快手，佔比26.76%；淘寶排第三，佔比15.67%。產品質量和虛假宣傳是平台涉及的主要問題。

李佳琦涉虛假宣傳情況嚴重

哪些主播直播帶貨「問題」多？在此次報告研究的14位帶貨主播中，涉及「瘋狂小楊哥」的維權最多，佔比達29.27%；其次是李佳琦，佔比28.49%；台灣藝人劉畊宏排第三，佔比15.01%。

曾以糖水充當燕窩售賣的辛巴，消費者維權比例相比2021年亦有所增加。賣衛星的羅永浩，消費者維權佔比則有所下降。報告指，這說明頭部主播的維權輿情與其帶貨銷售量和個人影響力基本保持一致。

報告總結數據發現，瘋狂小楊哥、李佳琦、劉畊宏、羅永浩、辛巴這5位主播的維權輿情占到本次採集維權數據的90.97%。其中瘋狂小楊哥和李佳琦涉虛假宣傳的情況相對突出，而劉畊宏、羅永浩和辛巴的問題則集中在產品質量上。另外，李佳琦在發貨、退換等問題上亦有較多消費者維權。

報告分析指出，有主播以低於品牌市場價的價格售賣假冒偽劣產品；為壓低利潤，大肆銷售不符合質量標準的商品或不符合食品安全標準的食品；還有直播過程中故意誇大產品功效，鼓吹「全網最低價」等等情況，以誘導誘騙消費者下單。

報告建議，應對直播間進行分級管理，對有大量粉絲的「網紅」主播建議重點監管，建立完善針對市場違法苗頭性問題的提醒告誡制度；其次對風險營銷行為採取流量限制、違規警示、暫停直播等措施。對違規主播及直播間予以警告、封停、聯合懲戒，甚至列入黑名單等處置。