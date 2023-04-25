直播賣貨「李佳琦們」的吸金力有多強？　上市公司都撼動

4月24日，中國消費者網等聯合發布《直播帶貨消費維權輿情分析報告》，點名批評瘋狂小楊哥、李佳琦、劉畊宏、羅永浩、辛巴5位主播的維權數據佔比超過九成，存在貨品質量差、虛假宣傳多等問題。

「直播賣貨」是內地近年興起的商業經濟模式，以「直播」＋「賣貨」的快速變現特征吸引大量從業人員，《新浪財經》此前報道，作為頭部主播的「李佳琦們」，直播一天的銷售額就能超過一個上市公司一年的銷售額。



內媒《中國網財經》此前報道，數據顯示，2021年「雙十一購物節」首日，李佳琦直播間成交額已達106億元（人民幣，下同），同時預測2022年「雙十一」帶貨總額將達到215億元，首日收入高達48億元。

報道稱，以售價1550元以上的La Mer精粹水為例，當場售出8萬件，而售價超過4000元的美容儀，預定也超過4萬件，當天部分品牌備貨量達到10萬以上。

報道同時指，目前A股有接近5000家上市公司，其中只有五分之一的公司年收入超過200億元。如果按照這個數字計算，李佳琦一天的帶貨總額，就能超過一家上市公司一年的銷售額。雖然此消息之後被李佳琦方否認，依然可見頭部主播們的吸金能力。

據此前數據，2020年，內地直播帶貨產業規模超過1.2萬億元。薇婭、李佳琦、辛巴作為第一梯隊主播，2021年雙十一帶貨銷售額超過30億元，其中，薇婭2年進帳57.35億，平均一年就賺了港幣35億元。「10億至30億」的第二梯隊有雪梨、時大漂亮、蛋蛋3人；「4億至10億」第三梯隊則有羅永浩、烈兒寶貝等9人。

艾瑞咨詢發布的《2021年中國直播電商行業研究報告》顯示，2020年，中國內地直播電商市場規模超1.2萬億元，年增長率為197.0%，預計2023年規模將超過4.9萬億元。截至2020年底，內地直播電商相關企業累計註冊有8862家，2019-2020年增長360.8%。 行業內主播的從業人數已經達到123.4萬人。

報道稱，「李佳琦們」如此誇張的賺錢能力也讓不少網民擔憂，認為直播間如此誇張的銷售數據，可能會虹吸未來實體門店的銷售額，使實體經營變得更加困難。

據悉，本次中消協等部門聯合發布的《直播帶貨消費維權輿情分析報告》，對14位帶貨主播進行消費維權數據分析後發現，直播帶貨消費維權主要反映了產品質量、虛假宣傳、不文明帶貨、價格誤導等7方面問題，抖音平台的消費維權佔比最高。