災後深圳｜港人北上始知部分地鐵線停運　泵車抽積水地舖損失慘重

受颱風海葵殘流影響，9月7日至8日，香港多地暴雨成災，不少主要道路、商場被積水淹過，部分地區更有山泥傾瀉。

一河之隔的深圳災情同樣嚴重，有港人昨日（10日）到羅湖遊玩，結果發現連接羅湖口岸的深圳地鐵一號線仍然停運，街上有不少泵車抽走積水，部分地舖更是損失慘重。



港人趙小姐昨日與家人經羅湖口岸過關，原本打算乘坐地鐵到東門「行街搵食」，結果發現地鐵一號線停運，由於路途不算太遠，無奈之下她決定先步行至附近的萬象城。她途經地鐵一號線國貿站時，發現站外已拉起封鎖線，有車站保安及工作人員值守，站內漆黑一片疑尚未通電，另有泵車抽走站內積水。

趙小姐沿途中發現有多輛泵車抽走街上積水，也有泵車直接將布吉河兩岸的積水直接抽落河。由圖片可見，連接河道兩岸的橋樑下有不少垃圾堆積。

深圳市面上大致恢復正常，但趙小姐發現，很多沿街店舖在本次暴雨損失慘重，由於積水挾雜泥沙湧入店內，不少地舖老闆及員工仍忙於清理，「有間西裝店老闆不斷攞啲西裝褸出舖頭外面晾乾，好慘」。

萬象城周邊情況尚可，但趙小姐到達東門後，發現有商場仍然關閉。據她介紹，位於東門的1234space 大門緊閉，仍未恢復正常營業。記者向商場內的「探魚」門店查詢營業時間，獲店員告知營業後會第一時間通知，建議客人先到附近的金光店、羅湖水貝店、萬象匯店等分店用餐。

至於1234sapce 對面馬路的「彩虹6號美食城」，地庫疑被積水淹沒，有餐廳員工將桌椅擺放在行人路上晾乾；西華宮購物中心已正常營業，附近的萬業中威眼鏡城則處於停電狀態。

深圳地鐵最新消息，9月11日，地鐵1號線老街——羅湖區段三座車站、3號線翠竹——華新區段六座車站仍維持停運。1號線機場東——大劇院區段維持有限度運營，行車間隔約4-8分鐘；3號線雙龍——田貝區段、蓮花村——福保區段維持有限度運營，行車間隔約5-7分鐘。其它線路正常運營。

至於因強降雨影響，設施設備受損的蓮塘口岸，已於今日（11日）上午7時起恢復通關。目前，來往中港兩地的所有口岸已恢復通關。