網上直播拍片尋親　陝西女被拐42年終與親人團聚：我現在非常幸福

來自陝西漢中的楊小麗，4歲時被人拐騙到四川南充。長大成人後，她依據記憶中的碎片走上漫長的尋親路。

今年6月，楊小麗從養父母口中得知親父名字，於是隻身走到陝西漢中尋人，並借助社交平台、網絡直播等大海撈針。

經歷多次失敗後，原本不抱太大期望的楊小麗，卻在個半月後的一次日常直播尋親中收到陌生人留言「你是我妹妹」。最初她以為是騙子，但當線索都能對應上後，她確定對方就是記憶中高高的兄長。8月1日，警方帶來DNA比對成功的消息，42年後，楊小麗終於尋回家人，「我現在非常幸福」。



《極目新聞》報道，1981年秋天，楊小麗被父親的工友彭某從陝西漢中拐賣至四川南充營山縣。楊小麗記得，被拐時她穿有一雙燈芯絨花布鞋，自己住在一個叫沙壩或沙坪壩的地方，家門口有條河，「當時還坐了一夜的火車」。

警方介紹，當年楊小麗跟隨父親外出務工時認識彭某，對方見她活潑可愛，便趁楊父不在身邊時誘騙拐賣到營山縣。楊小麗也記得，自己是被彭某拐走，「當時好像是吃了一顆他給的薄荷糖」。

雖然現在事業有成，楊小麗的童年卻極為孤獨、艱苦。由於養母病重臥床，養父要出門打工賺錢，年紀輕輕的她已經要做農活、家務，幫忙照顧養母。來歷不明的她，更被同齡人視為異類，大家都用異樣的眼光看待她，也不願意跟她玩耍。從6歲起，楊小麗就在心中暗暗發誓，一定要尋回家人。

長大成人後，20歲的楊小麗走到深圳一家塑料廠打工。她記得，小時候有村民常說她是從四川巴中南江帶到南充營山縣，在工作幾個月賺錢後，1996年秋天，楊小麗第一次踏上尋親路。

當時，楊小麗坐火車再轉車，幾經轉折去到村民口中的南江縣，連日在大街小巷派發尋親傳單，「到現在我還清晰記得當時的心情，既緊張又害怕」，可惜沒能得到任何有用線索，她只能在路邊號啕大哭，坐上回深圳的車。

後來每一年，楊小麗都會去南江尋找親人，但依舊無功而返。29歲，她在四川南充成家，多年來一邊尋找親人，一邊經營事業與家庭。

2022年底，楊小麗與養父交談時無意間得知，「拐子佬」彭某曾透露她的親父叫「楊正海」。今年6月，她再從養父母口中得知自己疑似來自陝西漢中的南鄭縣（現為南鄭區），於是開始在陝西漢中南鄭尋親，並繼續通過網上直播、發短片尋找親人。

7月19日，楊小麗在直播間與網民互動，期間一名陌生人在直播間留言「你是我妹妹，爸爸叫楊文海，彭某在南鄭酒廠煮酒」。起初，楊小麗認為對方是騙子，沒有多加理會，一位來自重慶的有心人卻聯繫上陌生人，對方更提供家人照片和身份證等信息。

在志願者的勸說下，楊小麗最終聯繫陌生人。自稱是其兄長的陌生人表示，楊小麗是在1981年10月23日失蹤，家人尋找兩天後，發現父親在酒廠的工友彭某也失蹤，因此推測她被彭某帶走。

家人多次前往彭某的籍貫所在地四川儀隴尋人但未果，但實際上彭某早跟改嫁的母親到了四川南充。同時，父親名叫楊文海，楊小麗被拐時穿着的花鞋是奶奶親手做，拐人的彭某名字也對得上。

7月24日，楊小麗再一次前往陝西漢中南鄭，第一次真正踏上回家的路。雖然內心已經認定自己尋回家人，但按照流程，她和親人仍要做採血比對。結果出爐前，楊小麗已在社交平台上分享自己與親人們的團聚影片。8月1日，楊小麗一家終於收到警方的消息，DNA比對成功。

楊小麗父親仍然健在，今年已經78歲高齡，而母親早已離世，「媽媽成了我最大的遺憾」。闊別42年的第一次見面，楊父特地穿上白襯衣迎接女兒歸來，更在家門前背起女兒，他想讓女兒找回童年時在爸爸背上的記憶，「今生能夠再見，我死而無憾」。

回想起20多年的尋親路，楊小麗稱自己有過遲疑、猶豫，但一路遇到許多好心人的支持，也慶幸自己一直堅持，「我現在非常幸福！」。南鄭區警方透露，「拐子佬」彭某已於2012年去世。