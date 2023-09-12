內地炫富女郭美美再出獄　因開設賭場、銷售違禁藥品兩度坐監

近期內地初代「炫富網紅」郭美美突然更新其微博內容，引發網民猜測「郭美美出獄了？」郭美美本人向內媒《紅星新聞》確認出獄的消息，並表示接下來主要是「散心休息」。



郭美美近日再出獄。（網絡資源圖）

郭美美於2010年因在內地社交媒體平台上分享奢侈生活而廣為人知。2011年，郭美美在微博上聲稱她的藝術品收藏價值數十億人民幣，還宣稱她將捐獻用於慈善事業，但後來被指控是稅務詐騙。還有傳言郭美美曾擔任中國紅十字會商業總經理一職，引發內地當局對紅十字會及郭美美本人的調查，並導致其被拘留。

2015年7月郭美美因涉及非法賭博活動被捕，她被發現在一個非法賭場中參與賭博。同年9月，北京市東城區人民法院判決，郭美美犯開設賭場罪，判處有期徒刑5年，並處罰金人民幣5萬元。

2019年12月16日，第一次出獄後的郭美美在微博發道歉影片。她當時接受《紅星新聞》專訪時稱，悔不當初願意放棄一切，回到最初。並表示剛進監獄的頭三四年，都是在回憶和懊惱中度過的，很後悔自己要去做那麼無知的事。

銷售違禁減肥藥品再入獄

不过，出獄僅一年半，郭美美再因線上銷售含違禁成份的減肥藥而被判入獄。當時警方抓獲了包括郭美美在內的75名涉案嫌疑人，涉案金額達5000多萬元。

2021年4月12日，上海市公安局浦東分局公布了郭美美銷售違禁減肥食品案的詳細細節。發布會現場警方透露，涉案減肥食品中包含違禁成份「西布曲明」，每粒成本僅幾毛錢，給經銷商價格為1元多，賣給顧客卻高達69元。

警方介紹，該藥品服用時間越長，食用的量會越大。長期服用國家明確禁止的成份西布曲明，會導致食慾不振、頭暈和惡心，引發並發症，嚴重的可能導致死亡。