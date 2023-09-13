國企子公司名竟叫｢那要不住哥哥家裏吧｣　傳美女實習生撰寫鬧烏龍

此前，廣東省廣新控股集團有限公司按例披露半年度報告，但在介紹子公司情況的第44頁卻出現大烏龍。一家公司名稱被寫成「那要不住哥哥家裡吧～」，引發熱議。



據財聯社報道，包括廣信控股旗下的「22廣新01」「21廣新01」「21廣新03」「21廣新Y1」等債券的同一公告的同一位置均顯示同樣錯誤。不過，目前有信息披露平台已對相關差錯公告進行撤換。將「那要不住哥哥家裡吧」已被替換為「印尼廣青鎳業有限公司」。

上述「22廣新01」的受託管理人為華泰聯合證券，「21廣新01」的為中信證券，「21廣新03」為中信建投證券，「21廣新Y1」的為中金公司。據悉，該報告由中金公司和萬聯證券負責披露，網傳由一名女實習生撰寫。

公開資料顯示，廣新集團是廣東省政府全資企業。其前身是2000年組建的廣東省外貿集團，2011年更名為廣東省廣新控股集團，2019年廣新集團與廣東省絲綢紡織集團重組，廣新集團成為合併後的新主體。

公司業務劃分為6大板塊，分別是：新材料、生物醫藥與食品、數字創意與融合服務、新型外貿、主業投資平台和其他板塊。2023年，廣新集團首次進入《財富》世界500強企業，位列427位，成為廣東省首家上榜的省屬國企。

9月12日深夜，廣新集團在官方微信通報表示，「失真的信息」因中介機構在將報告錄入系統的過程中操作錯誤導致，目前已更正發布正確文件。