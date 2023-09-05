2023年服貿會北京舉辦　文創動漫產品熱　廣東企業探索跨界｢破圈｣

9月2日，為期5天的2023年中國國際服務貿易交易會在北京拉開帷幕。本屆服貿會在文旅專題上聚焦「科技賦能文化、文化賦能城市」，對文化與科技、旅遊、金融等行業領域融合的最新成果應用進行項目推介。「文物+創意+生活」風潮湧現，精彩迭出，廣東企業紛紛表示，通過服貿會平台獲取的資源與觀念，可以加速文創業的迭代升級與出海戰略。



文化遺產被人看得清看得懂

在服貿會對外迎客的這幾天，許多市民和遊客都把服貿會當作時尚的文化科技嘉年華。記者昨天在首鋼園看到，「崇文爭先，古都新韻」「文物·創意·生活」「公園禮物，悅·享生活」「生態宜居示範區，科技金融創新城」等展區都是人頭攢動。許多遠道而來的市民和遊客排隊拍照、蓋章、試玩和買買買。

據了解，展區突出「博物館文創讓文物活起來」的特色主題，綜合展示以博物館為主導、企業為主體、授權為途徑的北京地區博物館文創開發機制。當下文化產品迭代加快，公眾對歷史的興趣不斷加深，這也促使企業不能再提供初級產品而要轉型升級。區別於傳統大路貨旅遊紀念品，在展示區可以看到，當前北京文創產品已經達到一個很高的設計水平且市場化、原創性十足，還嵌入到生活用途中去。

2023年服貿會，東莞展團。（羊城晚報）

比如，北京的著名公園很多，但是參展的每一個公園竟然都能突破同質化、推出獨一無二的產品，形成了「公園禮物」的大展區。同樣是冰箱貼，天壇推出的冰箱貼是24節氣，每一個節氣款都是金屬打造，設計獨特且精美的。儘管單價去到59元的高位，依然吸引了很多本地消費者。頤和園和一家積木公司合作，推出了一款實木榫卯的知春亭，價格達到1800多元，竟然賣斷貨。國家植物園推出了獨特的桌面綠植和草本食方，得到許多現場女生的喜歡。玉淵潭公園以櫻花形象為主打，構築專門設計的系列生活用品。中山公園則推出了紙雕夜燈，玻璃框內堆疊著公園的若干名勝的形象，不但精緻還很實用，不再是那種買回家就扔在一邊的紀念品。

面對眾多的文創產品和特色食品，許多人拿出手機上網查詢「差價」，才發現服貿會推的很多都是首次亮相的最新品，網上買不到，於是許多人趕緊下單搬回家。

廣東企業紛紛取經力圖破圈

服貿會文創產品的盛況，讓許多廣東企業代表都印象深刻。廣東在文創與動漫這方面成果也多，但是如何能夠進入廣大成熟群體的市場，提升產品檔次，增加受眾面，進而走向海外，這也成為許多企業負責人思考的問題。

服貿會被許多市民和遊客當作時尚的文化科技嘉年華。（羊城晚報）

廣東詠聲動漫是開發「豬豬俠」等知名動漫IP的企業，企業副總裁閻冰說，文創產品的「破圈」是一直在嘗試的動作。今年還與客輪集團合作豬豬俠主題船等年輕化的產品，用經典IP引爆年輕化市場，實現了從話題到產品的破圈效應。為了實現跨界，不能關起門來搞創作，要依靠流量導向的品牌運營，以及基於年輕用戶洞察的產品創新。她認為，廣州的文旅資源豐富，文旅產業基礎很好，但是缺乏文化IP的打造。在現象級的文化IP打造上應該加大投入，才能湧現出叫得響的名字。此外，還要鼓勵文旅空間+IP的場景創新，鼓勵小IP大聚合的組合創新。做好整體的產業規劃，提供載體，提供市場，做好政策引導，打好文旅組合拳。

已服務超過3萬家中國品牌走向海外的鈦動科技，客戶中不乏文創和遊戲企業。政府事務總監蔡淑慧也表示，要樹立嶺南特有的文創品牌，首先可以藉鑒國內外的先進經驗，包括技術，製作以及創新方面的經驗，同時要進一步挖掘本土本地文化的真實內涵，將傳統元素與現代設計相結合，運用先進技術加以表達。目前有的企業急於賺快錢，習慣簡單改動就照搬過來，結果別人也很容易把它抄過去，最後整個行業的產品都很雷同，反而被消費者集體嫌棄。所以要注重品牌的塑造和傳播，包括利用互聯網平台研究客戶與收集數據，如借助海外社交媒體、跨境電商平台等，才能擴大品牌知名度和市場份額。