柯文哲稱若當選先養｢網軍｣　十一國慶癱瘓大陸　網民諷：自不量力

台灣民眾黨主席、2024「台灣大選」候選人柯文哲11日出席眾青論壇，針對當選後的台灣「國防安全」問題，「網軍會第一優先」，每年選一天跟大陸講，要把對方的高鐵或ATM系統癱瘓，「你真的動，我就搞你！」讓中共清楚，台灣有能力癱瘓大陸網絡。



綜合台媒報道，柯文哲在論壇上稱，要先決定戰略、再決定戰術。他提到「金廈大橋」的看法，雖然很多人罵他，但他內心很清楚，如果大陸要對台灣動手，一定是「斬首戰術」，不會先打金門。

柯文哲表示，第一步是資訊戰，先癱瘓所有網絡，第二步才是導彈，再來才是制空、制海，最後才有登陸戰的問題，所以應該在資安要投入更多錢，這本來就是台灣的強項，要大力發展。

柯文哲聲稱，如果他來做「總統」，網軍會是第一優先，他想過，以後每年都選一天挑題目，例如大陸十一國慶時，就把他們的高鐵系統全部癱瘓、明年把ATM全部癱瘓，「告訴他們你要小心，我是有能力把你癱瘓的，不要亂動，真的動我就搞你。」

他還放言，「哪天要把北京中央政府的網頁換掉。」每年對大陸示威一次，不過，需要訓練夠強的網軍。

對於柯文哲的發言，台灣網民直言嘲諷「夢裡什麼都有」、「嘴炮無敵」，「自不量力、不知天高地厚！」大陸網民則稱，「為選票胡說八道，上台後又不敢做」；「國台辦：兩岸一家親」。