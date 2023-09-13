十一國慶黃金周｜國鐵集團宣布火車票今開售　運輸期限延至12日

十一國慶黃金周將至，中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）宣布，鐵路國慶黃金周運輸自9月27日開始，至10月8日結束，為期12天，預計全國鐵路發送旅客1.9億人次。國慶黃金周火車票今日（13日）開售，預計9月15日為售票高峰日，當日開始發售假期首日車票。



國鐵集團客運部負責人介紹，今年中秋、國慶假期疊加，長達8天，旅客出行意願強烈，探親流、旅遊流交織，鐵路客流將呈現強勁增長態勢。

鐵路部門將最大限度滿足旅客出行需求。一是加大運力供給，將黃金周運輸期限延長為 12天，運輸期限安排超過歷年黃金周。全國鐵路實行高峰運行圖，日均旅客座席能力預計較2019年同期增長18.5%。

鐵路部門會增開跨鐵路局集團公司的直通旅客列車320列，其中動車組214列（含200列夜間高鐵），普速旅客列車106列；採取動車組重聯運行、普速旅客列車加掛車廂等方式，增加熱門方向旅客座席，進京、進滬、進穗方向原則上滿軸或滿編組運行；各鐵路局集團公司根據客流需求，靈活增開管內旅客列車。

二是優化售票組織。根據鐵路12306客票預售、候補購票大數據和客流規律，兼顧長途和短途旅客出行需求，動態調整票額分配策略，及時將票額投放至客流需求較大的車站，最大限度保障旅客出行需求。

三是做好應急保障。在全國鐵路各樞紐地區儲備一定數量的備用動車組、普速客車車輛和乘務人員，隨時準備上線運行。針對極端天氣、設備故障等突發事件，完善工作預案，加強實戰演練，全面提升應急處置能力，確保鐵路大動脈安全暢通。

鐵路部門提示，鐵路12306網站、App是官方唯一火車票網絡售票渠道，且不收取任何附加費用，請廣大旅客通過官方渠道購票，保護自身合法權益和個人信息安全。國慶黃金周鐵路客流大，請旅客合理安排行程，預留充足時間進站乘車，嚴格按規定攜帶隨身物品，旅途中加強自身健康防護，做到文明出行，共同維護良好旅行環境。