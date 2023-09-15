網民曝入職體檢報告稱「智商偏低」籲公司酌情考慮　衛健委調查

近日，有網民爆料指，在入職體檢報告上，內科檢查一欄寫著「（病史）表情呆滯，反應遲鈍」字樣，體檢建議一欄更寫著「智商偏低」，引發關注。江蘇連雲港徐圩新區衛健委已介入調查事件。



周二（12日），一名網民發布影片，曝光涉事入職體檢報告。據顯示，報告內科檢查一欄寫著「（病史）表情呆滯，反應遲鈍」字樣，體檢建議一欄更寫著「智商偏低。用人單位酌情考慮」的內容。影片配文稱：「一個朋友智力有問題，醫院也很負責，做個入職體檢，這是醫院對工作及招工公司的一種責任……」而胸部拍片一欄則完全正常，最終的體檢結論也是合格。

網民發布的報告內容。（新聞晨報）

據報告最後的公章顯示，其出自江蘇連雲港徐圩新區一家醫院的體檢中心。中心工作人員周三（13日）表示，他們是按照主檢的標準主檢的，因沒有具體的一些神經方面的檢查，他們只是通過內科的問診和詢診問出來這個事情，又指如果真是智商有問題，那就由用人單位去考量。

院方亦表示，影片發布者並非體檢報告的當事人，影片內容是不實的，對醫院有影響。辦公室一工作人員表示，醫院沒有開具此體檢報告，後續醫院會有相關的處理方式，「我這邊可以明確地表達，這個不是我們醫生這邊寫的」。體檢中心工作人員則稱，院方有自身檢查質量標準，會對每一個體檢客戶負責任，醫院沒有任何問題。

目前，徐圩新區衛健委已派相關人員去醫院調查。