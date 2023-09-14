2束｢不明飛行物｣照亮華北夜空引猜測　專家釋疑：火箭雲人造奇觀

撰文：鄭寧
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9月13日晚，「不明飛行物」登上微博熱榜，內地華北地區有許多民眾拍攝到高空中出現的兩束光照，大約一分鐘後逐漸消失，引發熱議。
14日上午，中國天文專家表示，這一現像是發射某種航天器後形成的火箭雲，是一種人造奇觀。

9月13日，晚八時至十一時，陝西、內蒙、山西、河南、山東、江蘇、北京、遼寧等多地網民觀測到天空有不明物體高速通過。目前，暫無法判定是否為同一不明物，但各地網民拍攝影片和圖片相似，均為2束亮光。

山東萊州一位網民稱，不明飛行物從兩處光點變成兩道垂直照射的光，然後隨機消失，整個過程約20秒。

有網民猜測光束並非「UFO」，而是解放軍正在進行「導彈攔截實驗」；亦有網友分析是「火箭夜光雲」，出現光束是因發射了能飛行到平流層或更高處的航空航天器；還有猜測是「天舟五號」。

天舟五號貨運飛船受控再入大氣層　殘骸落入南太平洋預定安全海域天舟五號貨運飛船完成全部既定任務　順利撤離空間站組合體

據中國載人航天工程辦公室消息，9月11日16時46分，天舟五號貨運飛船已順利撤離空間站組合體，轉入獨立飛行，按計劃於9月12日受控再入大氣層，貨運飛船絕大部分器件將在再入大氣層過程中燒蝕銷毀，少量殘骸將落入南太平洋預定安全海域。

14日上午，國內一家天文台觀測站的天文專家表示，她將網絡影片發給多位天文專家，一致認為這一現象是發射某種航天器後形成的火箭雲，為人造奇觀。影片中可見其高速旋轉，專家表示，地面發射某種航空器後，尾部會產生高溫，加之強烈的氣流，就會形成如探照燈一樣的奇特現象，白天或夜晚都可看見。

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