2束｢不明飛行物｣照亮華北夜空引猜測　專家釋疑：火箭雲人造奇觀

9月13日晚，「不明飛行物」登上微博熱榜，內地華北地區有許多民眾拍攝到高空中出現的兩束光照，大約一分鐘後逐漸消失，引發熱議。

14日上午，中國天文專家表示，這一現像是發射某種航天器後形成的火箭雲，是一種人造奇觀。



9月13日，晚八時至十一時，陝西、內蒙、山西、河南、山東、江蘇、北京、遼寧等多地網民觀測到天空有不明物體高速通過。目前，暫無法判定是否為同一不明物，但各地網民拍攝影片和圖片相似，均為2束亮光。

山東萊州一位網民稱，不明飛行物從兩處光點變成兩道垂直照射的光，然後隨機消失，整個過程約20秒。

有網民猜測光束並非「UFO」，而是解放軍正在進行「導彈攔截實驗」；亦有網友分析是「火箭夜光雲」，出現光束是因發射了能飛行到平流層或更高處的航空航天器；還有猜測是「天舟五號」。

據中國載人航天工程辦公室消息，9月11日16時46分，天舟五號貨運飛船已順利撤離空間站組合體，轉入獨立飛行，按計劃於9月12日受控再入大氣層，貨運飛船絕大部分器件將在再入大氣層過程中燒蝕銷毀，少量殘骸將落入南太平洋預定安全海域。

14日上午，國內一家天文台觀測站的天文專家表示，她將網絡影片發給多位天文專家，一致認為這一現象是發射某種航天器後形成的火箭雲，為人造奇觀。影片中可見其高速旋轉，專家表示，地面發射某種航空器後，尾部會產生高溫，加之強烈的氣流，就會形成如探照燈一樣的奇特現象，白天或夜晚都可看見。