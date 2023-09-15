女生叫車稱可與閨密「用身體」償車資　司機謝絕　她竟加碼再色誘

一般人搭乘計程車，會選擇現金支付、行動支付，不過近日一段對話流出，可見1名女子和閨蜜叫車時，決定向司機表明想用「肉體支付」，而司機在看到照片後也忍不住直呼：「挖槽！」



近日內地網絡上流傳一些對話截圖，可見1名計程車司機接到單，用戶打算從廣東省廣州市，一路搭到安徽省合肥市，時間為隔天下午4時45分左右出發，車資高達1244.8元人民幣（約港幣1,360元）。

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司機見到這筆訂單，隨即聯繫對方，認為下午出發的話，要隔天才能到，等於是要開夜車，希望用戶可以改為上午出發，而後來用戶則表明，自己和朋友兩個人，只打算給700元人民幣，並暗示：「你可以開一下房我陪你一下，你一個人開嗎？開那麼久肯定是會累的，要休息一下。」

司機笑稱自己是直達車，中間不用休息，但就在這個時候，用戶直接不演了，直接跟司機說：「我閨蜜，她說能不能讓你睡一次抵車費，我們倆一人一次。」隨後就傳來多張女性照片，並強調：「我閨蜜很漂亮的。」司機看到照片後也忍不住直呼：「挖槽！」

該名女子見司機沒有答應，於是又再加碼，表明「兩人一起上」，要司機直接別收車錢了，但後續發展為何？司機是否真的沒有收錢或是有無接單？就不得而知了。

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