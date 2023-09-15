36歲已婚男情迷蘿莉打扮　珍藏服飾值40萬　妻子力挺更教他怎化妝

中國大陸一名已婚男子相當熱愛「角色扮演」（cosplay），每天出門上班前都要花數小時畫上濃妝，並穿上蘿莉塔（Lolita）服飾，2年來無不例外，甚至還揪同事一起，在中國圈粉無數。他表示自己這麼做是為宣揚「理解女性處境」理念，目前衣櫃裏已有200多件蘿莉塔連衣裙，治裝費達40萬人民幣（約港幣43萬7千元）。



《南華早報》報道，36歲的D醬曾在中國一家大型網路公司擔任程式設計師，平時熱衷cosplay的他，常穿着蘿莉塔服裝參加動漫展，而2019年發生的一系列改變生活的事件，更讓他決定將其融入日常工作穿搭。他表示，「我失去了幾位年長的親戚和一隻我養了10多年的愛貓，感受到生命的短暫，需珍惜每一天。」

D醬不時於社交平台上分享自己的打扮照片：（按圖了解）

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現在，D醬每天都會花2小時完善自己的妝容，裝飾自己的衣服，並整理齊腰的粉白色染髮，還製作一份表格，列出每件衣服的價格、顏色、名稱和穿着頻率。

他表示，選擇這麼做是為讓大家了解「女性處境」，「當我在日常生活中穿得像女人時，我能感受到女性所經歷的各種不便，作為女性會遇到的一系列特殊挑戰。」

D醬透露，妻子不僅沒反對他這麼做，還相當支持，甚至會教他化妝技巧。「當我花時間打扮得漂漂亮亮，穿上漂亮的裙子時，我覺得我充分利用了自己的時間。」他現在是動漫俱樂部主席，常鼓勵害羞的同事也跟他一樣穿上蘿莉塔裝，在社群媒體上吸引並激勵了許多人。

網友表示：

．「服裝的性別是一種社會習俗，是可以改變的，服裝沒有性別之分，追求美​​麗也不應受性別限制」

．「他的妻子很棒，這是真愛」

．「只有中國人才能超越中國人」

．「比女生還會打扮」

．「真想有這種同事，很療癒」

．「沒事，古代人不也外面穿長裙」



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