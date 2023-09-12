挖呀挖呀挖美女老師變這樣？肥5公斤素顏曝光 反擊：我是普通人
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
內地幼兒園黃老師因教導兒歌《小小花園》太過洗腦，在網絡上爆紅。
憑藉甜美的笑容和魔性的歌曲，有了「挖呀挖老師」稱號的她，曾因沒有使用美顏濾鏡，真實膚況曝光而遭網民批評，黃老師則回應「以後我一定做好形象管理還有表情管理」。不過日前她又曬出了素顏照片，還自爆胖了5公斤，直言「就想告訴大家，我普通人一枚」。
【相關圖輯】五一狂吸300萬粉絲 武漢甜美老師憑兒歌《挖呀挖呀挖》意外爆紅（點擊放大瀏覽）：
+11
「挖呀挖」爆紅甜美老師無濾鏡現場照曝光 網民嚇傻：根本兩個人甜美教師唱《挖呀挖》爆紅一場直播賺200多萬？一文看6大傳聞真相28歲網紅每月出糧5000萬給員工 剪輯師月入近百萬 去年繳2億稅網紅｢雅典娜liya｣疑被閨密賣到菲律賓兼遭綁架虐打 知情人曝真相
日前，黃老師在Facebook上發出一段33秒的影片，寫下自從爆紅到現在，「大家對我臉的攻擊一直存在，這是我長胖10幾斤（約5公斤）的臉原相機自拍」。
她直言：「大膽放出來，就想告訴大家，我普通人一枚。」並分享自己很喜歡的一句話「所有人的看法和評價都是暫時的，只有自己的經歷和成績是伴隨一生」。
點圖放大看看黃老師「變胖」後的樣子：
+1
黃老師認為美麗的外貌不會伴隨著她一輩子，不過提升音樂能力、做熱愛的事，不但能治癒，還可以陪伴自己一生。
不過，黃老師也表示，接下來的影片仍然會開濾鏡，「想把美好的一面呈現給大家」。
點圖放大瀏覽更多黃老師的照片：
+12
仔細一看，素顏的黃老師，並不似先前網友說稱「素顏和化妝差太多」，反而是有著天然美女的臉蛋。
影片曝光，網友也紛紛留言「批評者，先看看自己再說吧，黃老師夠漂亮了」、「其實妳好漂亮，不用理會他人眼光，做人最重要自信」、「還是很漂亮啊！」。
【相關圖輯】《挖呀挖》甜美教師推新歌秒登排行榜 親回大媽傳言：為何醜化我（點擊放大瀏覽）：
+8
抖音百萬網紅蘇晴晴柔弱病夫「忽生神力」砸毀全家 網民疑造假中國第一網紅馮提莫患末期甲狀腺癌 醫生揭徵兆：除沙啞還有這些「真人版晴子」清純籃球網紅小野驚變AV女主角 急提告維權抖音古裝美女網紅「煥兒」無碼AV外流 繫狗鍊、公廁露體形象盡毀目標減100公斤 女網紅獲工資參加陝西減肥營猝死 終年21歲32歲抖音越野車網紅鋸條插妻雙眼 累她摘除眼球 懊悔割腕自縊亡網紅「狗頭蘿莉」輕生獲救揚言不再賣身材 轉行賣煎餅穿這樣惹議美女網紅「撞臉胡慧中」爆紅 被揭曾參加《非誠勿擾》長相不一樣
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】