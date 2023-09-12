挖呀挖呀挖美女老師變這樣？肥5公斤素顏曝光　反擊：我是普通人

內地幼兒園黃老師因教導兒歌《小小花園》太過洗腦，在網絡上爆紅。



憑藉甜美的笑容和魔性的歌曲，有了「挖呀挖老師」稱號的她，曾因沒有使用美顏濾鏡，真實膚況曝光而遭網民批評，黃老師則回應「以後我一定做好形象管理還有表情管理」。不過日前她又曬出了素顏照片，還自爆胖了5公斤，直言「就想告訴大家，我普通人一枚」。

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日前，黃老師在Facebook上發出一段33秒的影片，寫下自從爆紅到現在，「大家對我臉的攻擊一直存在，這是我長胖10幾斤（約5公斤）的臉原相機自拍」。

她直言：「大膽放出來，就想告訴大家，我普通人一枚。」並分享自己很喜歡的一句話「所有人的看法和評價都是暫時的，只有自己的經歷和成績是伴隨一生」。

點圖放大看看黃老師「變胖」後的樣子：

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黃老師認為美麗的外貌不會伴隨著她一輩子，不過提升音樂能力、做熱愛的事，不但能治癒，還可以陪伴自己一生。

不過，黃老師也表示，接下來的影片仍然會開濾鏡，「想把美好的一面呈現給大家」。

點圖放大瀏覽更多黃老師的照片：

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仔細一看，素顏的黃老師，並不似先前網友說稱「素顏和化妝差太多」，反而是有著天然美女的臉蛋。

影片曝光，網友也紛紛留言「批評者，先看看自己再說吧，黃老師夠漂亮了」、「其實妳好漂亮，不用理會他人眼光，做人最重要自信」、「還是很漂亮啊！」。

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