河南申請4千萬民生項目公款流失、全爛尾　「連幼稚園都找不到」

央視節目「焦點訪談」近日披露當局撥給河南省長垣市4000萬人民幣（下同）執行3項工程建民生專案，如今7年過去全部爛尾，而且公款流向不明。《人民日報》對此還發表評論文章，重責「河南長垣民生項目爛尾，該打的板子不能省 」，此事絕不尋常。



據「焦點訪談」報道披露，河南省長垣市2016年曾申請多個配套建設項目，包括修建蒲光社區的幼兒園和衛生室、和平里的立體停車庫，以及長垣縣魏莊棚戶區（凌亂老舊的建築區）的改造工程。

和平里原本規劃藉由中央撥發的資金修建3座立體車庫，但當地居民表示，完工後根本沒啟用而且已破損，甚至沒通過接電，車庫裡滿是灰塵和飛絮又堆放垃圾。

時至2018年，因住戶投訴影響採光，施工方接獲當地規劃局的通知拆掉其中一座，負責營造的業者還是照樣拿到全額466萬元的工程款，民眾停車難的問題依然沒解決。

日前，河南才因平頂山現巨型「牛郎織女」雕塑，造價高達715萬元，掀起輿論熱議。（視覺中國）

至於修建蒲光社區的幼稚園和衛生室則共撥付1800多萬元，實際僅動支逾600萬元，餘款迄今下落不明，根據央視記者實地走訪當地，結果竟找不到幼稚園在哪裡，至於衛生室也被充作臨時工的住所堆滿雜物。

此外，魏莊棚戶區改造案也是「付諸流水」，原規劃於當地闢建一條560公尺的道路，預定2017年完工，如今這條路仍然是斷頭路，所需工程款1700萬元早就核撥。有承建公司向媒體透露，廠商實際上只拿到600多萬元，但河南長垣市棚戶區改造辦公室主任董鵬則稱，「當時設想很好，但工作沒做到位，所以事與願違。」

對於河南長垣接連爆出工程爛尾事件，《人民日報》對此發表「河南長垣民生項目爛尾，該打的板子不能省 」評論文章，指出項目資金拿了，民生項目卻黃了，不僅意味著中央資金被浪費，還意味著民生工程無法惠及於民。「令人費解的是，不僅項目爛尾了，連下發的資金也成了一筆糊塗帳，如此種種，都讓人覺得此事絕不尋常，4000多萬元資金沒有發揮應有的效用，問題出在哪裡？」