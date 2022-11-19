陝西一樓盤爛尾8年無水無電！今交屋竟要求：每戶補繳20萬續建費

11月18日，陝西西安。停工8年樓盤易合坊正式交房，該樓因為長達8年爛尾，300名業主曾搬入自救，在無水無電的情況下生活，還有業主要爬29層樓梯而廣為人知。交房本是喜是一件，但交房時業主得知需繳交最高1,800元（人民幣，下同）的續建費。引發輿論熱議。



今年3月，易合坊有300多業主因疫情收入減少，而選擇住進爛尾樓裏。「易合坊」業主表示，當初原定在2015年交樓，但2014年發展商西安四德置業因資不抵債，最終爛尾。該大樓目前無水、無電、只有外牆完工。樓高33層的易合坊沒電梯，有入住業主只能每天爬29層，上樓就要近半小時。

事件引發網絡關注，最終經過各方面的配合下達到交房條件。據西安市灞橋區人民法院《民事裁定書》 顯示，因西安四德置業有限公司嚴重資不抵債，導致項目爛尾，進入重整程序後，需投入資金進行續建。選擇以房屋交付方式受償的購房債權人，需在辦理不動產產權證書時補交重整受理後發生的續建成本。

內媒指出，續建相關費用需要業主自行承擔，小區業主表示，「一平方米最高為1800元，算下來每戶需要掏近20萬元。」

事件引發網民熱議，不少媒體更關閉微博評論功能。部分網民認為繳交續建費符合裁定書內容，但亦有網民指出「20萬不是小數目，憑什麼所有都是買房人承擔」。

陝西西安易合坊爛尾八年引發網民關注：

網民點睇：

為啥要業主交一次又一次的錢，政府監管不到位，所有的罪責都要業主承擔?業主十年房租房貸，能拿的出來這錢麼，20w啊，不是倆塊錢。

房地產市場要麼崩盤要麼政策制度改革。

賺錢都是官商的，虧錢老百姓買單。

