李子柒官司風波後首拍片露臉　稱會用自己方式帶來更多優質內容

被譽為「古風美食第一人」的內地網紅李子柒的，自從2021年7月身陷與經紀公司杭州微念的合約糾紛後便已停更，即使雙方最終和解收場亦然。不過在周五（15日）李子柒官司風波後首次出現在公開影片中，隨後衝上熱搜第一。在片中，她表示自己在未來會用自己的方式帶來更多優質內容。



李子柒表示，7年前回到家鄉拿起攝像機，通過短片方式記錄鄉村裏平凡而又美好的一切事物，在未來，她會繼續堅持，也會用自己的方式帶來更多優質內容。

李未有詳細透露未來計劃，不過影片一出隨即在網上炸開了鍋，不少網民對李終於回歸鏡頭前表示興奮及期待，「期待回歸。一定攢了很多素材吧，會不會周更」、「她終於回來了，真正的優質視頻創作者」。也有人把注意力放到李子柒的形象上，認為其長相與兩年前不太一樣了。

原名李佳佳的李子柒自2015年起開始拍攝美食主題的短片，初期遇上「伯樂」劉同明，雙方2016年9月開始合作，同年11月，李子柒入駐微博，並憑藉短片《蘭州牛肉麵》開始在微博走紅。

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2017年7月20日，四川子柒文化傳播有限公司成立，李子柒為法定代表人，持股49%；而劉同明的杭州微念品牌管理有限公司持股51%，成為了「子柒文化」的大股東。自此，李子柒品牌展開快速發展，李不僅在國內成為了短片界的頂流，甚至衝向國際，在YouTube擁有1770萬粉絲，並被健力士世界紀錄認證為「最多訂閱量的YouTube中文頻道」。

可是2021年7月14日起，李子柒在更新完「井鹽」影片後，陷入漫長的停更，此後，從「股權糾紛」到「訴諸法律」，李子柒和其背後MCN（網紅經紀公司）微念數度交戰。

2022年12月27日，杭州微念官方發文稱，與李子柒在四川綿陽市中級人民法院的調解下，已達成和解，長達一年多的糾紛，終於畫上句號。但李子柒的Youtube頻道仍未再更新。

李子柒是健力士紀錄「最多訂閱量的YouTube中文頻道」：