26歲打工仔送貨途中撞倒老婦3天後跳江自殺　網民嘆：被活活逼死

9月10日15時30分許，四川渠縣公安局110接群眾報警稱，有人在渠江三橋跳河。接警後，公安民警等立即趕赴現場救援。當日21時，跳河人員肖某（男，26歲）被打撈上岸已身亡。



事發後，網絡傳言「肖某在為超市送貨途中與老人發生剮蹭，賠錢後被對方子女追加賠償，還被超市開除，隨後跳河身亡」引發輿論熱議。

內媒《封面新聞》追蹤事件還原事發前的情況，也揭露肖男自殺前的心理和面對的生活壓力。報道提到，肖某2016年高考失利罹患抑鬱症，更診斷出精神障礙。自殺前一個月肖某應徵上超市的送貨員，卻不慎打碎一罐王老吉，店長要求賠償1.99元，肖某不願意遂提離職，但因法規規定無法立刻離開只能繼續打工。

9月7日上午，肖某在騎電動自行車送貨途中，撞倒八旬老婦蘭某。 肖某立刻扶起老婦並當場給了她100元人民幣。但事後老婦仍報警，肖某得知老婦報警後情緒激動稱「不是處理好了嗎，怎麼又來報警呢？」，後來肖某的父親付了5000元給醫院讓老婦住院治療。

9月8日肖某因精神壓力大由父親陪同去醫院就診拿了中藥，9月10日上午，肖某到東昇購物廣場，將工服還給了超市，當天下午15時30分，肖某就跳江自殺。

對於肖某的遭遇，許多網民十分同情認為他是「被一樁樁一件件小事壓垮」、「年輕人壓力很大，被活活被逼死」；有網民批評，雖然老婦家屬還沒索賠，「但住院費檢查一趟下來，萬元跑不掉，根本是變相要錢」、「老婦在他自殺隔天就出院了，傷勢也不嚴重啊，得饒人處且饒人吧？」；亦有網民認為，肖某本身就有精神問題，「老婦家屬報警對他造成了傷害」、「抑鬱症又復發了吧」、「人家都提離職了，超商為何非得讓他做到月底？」

超市打工半因打碎一罐「王老吉」提出離職

9月15日上午，《封面新聞》採訪渠縣東昇購物廣場防損隊隊長鄧某，他是肖某的賶直屬上司，鄧某指出，肖某於2023年8月14日填寫入職表並簽訂合同，職位是送貨員，即用購物廣場配備的兩輪電動自行車，把顧客在現場或通過網購的商品送到顧客家裡。

據肖某送貨同事李某介紹，8月底，在一次送貨途中，肖某不小心將一罐王老吉打碎，回來後主管讓肖某賠償1.99元，肖某不願意，當場向店長助理廖某某提出離職。廖告訴肖某，要離職需要填離職申請表。

王老吉一瓶單價約為3元多人民幣。（視覺中國）

9月2日，肖某遞交了辭職申請表，離職時間為9月30日。記者詢問「為何要30天才能離職？」購物廣場王經理表示，公司在入職簽合同時已明確，員工離職需要提前30日告知。，「因為招人有一個過程，如情況特殊，可以在提交書面申請3日後離開。」

提交辭職申請後的肖某因此只能繼續上班，等待離職。

送貨途中撞倒老人 他扶起老人還主動賠了100元

9月7日上午，肖某在騎電動自行車送貨途中，撞倒八旬老人蘭某。據渠縣交警大隊提供的視訊顯示，當日（7日）上午11時11分，肖某行駛至菁華路時，與從右至左橫過道路的行人蘭某相撞。蘭某倒地後，肖某立即停車將老人扶起來，並當場給了老婦100元，很快，雙方自行離開。

肖某父親肖某建受訪時稱，當天中午兒子回家，稱送貨時撞倒了一個老太太。兒子表示，現場看老婦情況不嚴重，主動賠了老婦100元，「兒子跟老人（婦）說如果有哪裡痛請老人買點膏藥貼一下。」

外賣員和送貨員趕路中容易發生交通糾紛。（視覺中國）

東昇購物廣場王經理的證實稱，上午11點多，他在地名叫「牛寶貝」的門市對面遇到肖某，肖稱剛撞倒一個老太太，賠了100元錢，事情也處理好了。東昇購物廣場的打卡記錄顯示，中午12點，肖某打了卡後離開超市。

回家吃過午飯後，肖某一直待在家裡，直到下午晚些時候接到警察電話。

被撞老人的家屬：自始至終沒向對方提出索賠

被撞倒的老婦女婿萬某指出，9月7日下午吃飯時，被撞老婦突然跟家人表示身子有點兒不舒服，「她說是過來路上被電瓶車撞倒了，撞她的人還留了電話」。

但是，由於老人沒有記住電話，也不知道肇事者名字。當天下午，老婦的女婿萬某和家人決定到轄區派出所報案。派出所調監控發現，肇事者身著東昇購物廣場的工服。東昇購物廣場的防損隊隊長鄧某，根據警察提供的資訊認出肇事者是肖某，便提供了肖某的電話。

因屬交通事故，離開購物廣場，派出所將老人一行送到渠縣交警大隊。特勤中隊民警跟肖某聯絡後，肖某父親帶著兒子迅速趕來。

見老人一方報警，剛進派出所的肖某激動的說，「不是處理好了嗎，怎麼又來報警呢？」。看到兒子有點激動，肖某建趕緊叫兒子回去，由他來處理。

老婦女婿萬某稱，肖某父親在現場很配合警方和傷者方，並主動提出去醫院檢查。下樓時，肖某建主動扶老人下樓，並招呼計程車將老人送到醫院。醫院要求預交5000元費用，肖某建主動支付了費用。

肖某是家中獨子，出事後，肖某父母難走出傷痛。（微博）

醫院初步診斷後，建議老婦住院治療，肖某建表示同意。老婦女婿萬某稱「肖某父親很實在，也很配合，我們之間沒有任何言語衝突。」，萬某強調，自己一家人自始至終沒有向肖某及其家人提出過任何賠償，更沒有網上說的索要數萬元的要求。

萬某表示，除了當天在交警隊看到肖某一面之後，到肖某出事前的一段時間，自己和家人也從沒有跟肖某單獨聯絡過。肖某建也稱，從兒子撞倒老人至今，老人一家的確沒有提出過任何賠償要求。9月11日，老人經住院治療後出院

死者父親：兒子生前高考失利，因精神障礙接受過治療

肖某建回憶，9月7日晚上，「一聽說老人要住院治療後，兒子一度情緒激動。我當時還一直在安慰兒子，不要擔心，醫院說了問題不嚴重」。

因發現兒子情緒不穩定，9月8日一大早，肖某件帶上兒子到重慶三一八醫院就醫。醫生診斷稱肖某情緒不穩需要調理，拿了一些中藥後，當天下午父子倆回到渠縣。10日上午，肖某到東昇購物廣場，將工服還給了超市。

警方提供的監控顯示，10日15時42分54秒，肖某從渠江三橋跳落渠江。對於兒子的意外去世，肖某建有些自責，稱從重慶回來到兒子跳河，沒有注意到兒子有什麼過激和異常，看到他不怎麼說話，也就沒有更多的交流。

渠江三橋。（網絡圖片）

肖某建稱，兒子2016年高考失利後，曾情緒低落等，到成都檢查說是得了抑鬱症，後來又去瀋陽檢查，診斷為「精神障礙」並做了手術。此後，兒子情況一直穩定。肖某建認為，「此次撞人之後，可能受到了刺激。」

肖某屬於上班送貨途中撞倒老人，後又不幸溺亡，肖某的父母對肖某工作的東晟購物廣場不諒解，兩方產生糾紛。9月15日，雙方自願達成調解協議。

組織調解的渠江街道黨工委書記黃海波說，「肖某不幸離世讓人心疼也很惋惜」，目前雙方雖然達成了調解協議，但死者父母還沒有從失去兒子的悲傷中走出來。接下來，街道辦將和社區一起，對肖某父母提供力所能及的幫助和關懷。