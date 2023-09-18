雲南老婦飲泉水後劇烈咳嗽半月帶血絲　醫從氣管取8cm長吸血水蛭

近日，雲南有一老婦在飲用未經處理的生泉水後，劇烈咳嗽半個月甚至咳出血絲。入院檢查後，醫生從其氣管中取出一條長達8cm的吸血水蛭。



據「文山州中醫醫院」消息，日前，雲南省文山州麻栗坡縣60歲村民韋某因半個月來一直陣發性劇烈咳嗽伴有血絲，自覺咳嗽後喉間異物感而到醫院就診。

醫生經過檢查發現，在其氣管聲門處有一條吸血水蛭。經過了解，該患者在發病期曾於山間勞作，飲用過未經處理的山泉溝渠水，醫生相信這是水蛭進入患者體內的原因。

患者正在接受手術治療。（文山州中醫醫院供圖）

醫生表示，水蛭以吸食人畜血液為生，在進入人體後依靠在氣管中吸血寄生，短時間內就可以生長到幾厘米長。如果盤踞在聲門或氣管處蠕動，就會刺激黏膜，患者會感到喉嚨有異物感，並伴有劇烈咳嗽。

由於水蛭身上長滿吸盤，可以非常緊密地吸附在人體氣管內壁上，如果使用工具生拉硬扯，會對患者氣管造成二次損傷，還可能不慎將吸盤遺留在體內。經過協商，醫生團隊通過全麻無痛支氣管鏡，將水蛭完整取出，目測體長約8cm。

從患者體內取出的8cm長吸血水蛭。（文山州中醫醫院供圖）

目前，該患者已經康復出院。醫生提醒，在日常生活中，許多類似病例的原因都是飲用了未經處理的生水。在野外遊玩、露營、野炊等情況下，盡量不要直接飲用未經處理、過濾的山泉水或溪水，以免喝到寄生蟲及蟲卵。察覺身體異樣後，要及時送醫檢查。

網民睇法：

想想我都渾身發麻



半個月才去大醫院做檢查，難以想像這半個月是怎麼過的



我咳嗽很久了，讓我刷到這個視頻，怎麼辦



今晚的我要做噩夢沒跑了



更細思極恐的是入口時候可能還沒長那麼大



頭一次看見這個……天哪嚇人

