疏忽照顧致嬰兒燙傷保姆無力償還　家政公司：責任不能全歸我

來自湖南的段先生早前透過當地一家政公司，聘請保姆奉女士負責照顧其8個月大的兒子，卻因為疏忽照顧，導致孩子被滾燙的熱水燙傷，醫院診斷為二度燙傷。

段先生稱，奉女士是低保戶，沒有償還能力，認為家政公司有責任賠償。家政公司負責人則認為，是孩子不慎將熱水壺打翻，不可能所有責任都歸家政公司，對方要求10萬元（人民幣，下同）賠償是不合理。目前雙方仍在協商。



7月18日，段先生透過湖南省湘女之星家事服務有限責任公司聘請保姆奉女士，並於當天簽訂三方合約，由家政公司幫忙挑選、監督、培訓。合約約定服務期限為6個月，段先生支付了1580元的中介費。

8月9日，段先生接到妻子來電，得知兒子被熱水燙傷， 「阿姨在做輔食的時候，把孩子放在了一個開水壺旁邊，可能當時剛剛燒完水，去忙其他事情去了，孩子不懂事，就把開水壺抓了下來」。

段先生的兒子住院兩星期，創口癒合後出院了，醫生的出院診斷為二度燙傷（背部、臀部、雙下肢，16%）。 段先生稱，目前為止已花費將近3萬元的醫療費，後續修復的過程漫長，還要防止疤痕增生，「我8個月大的孩子被燙傷了，我寧願發生在我身上」。

奉女士認為自己沒有照顧好孩子，需要擔責，不可能撇清關係，但家中靠低保生活，條件很困難。

涉事的家政公司客服部負責人陳先生稱，當事人將全部責任都歸家政公司，「現在一共的治療費用是2萬，他開口要10萬，這是不合理的」。當時公司建議請第三方機構鑑定，但當事人拒絕，「從頭到尾我們希望有第三方站出來做個公道，我們承擔我們該承擔的」。

段先生認為，阿姨是低保戶，沒有償還能力，才主張家政公司賠償，「中介也有提前把關、篩選背調與培訓的責任，而不是出事就全部推給阿姨」。後續的醫美費用，在不植皮的情況下還需要5萬到10萬元。

《瀟湘晨報》報道，湖南睿邦律師事務所執行長劉明認為，當事人可先與家政公司協商處理賠償事宜；若協商不成，當事人需要保留雙方的合約、費用支付憑證以及造成意外的相關證據例如監控影片、錄音等，到法院起訴家政公司和保姆，追究其過失責任。