從山西漂50公里到河北？10歲男童遇溺超淡定　仰面躺水中等人救

意外落水該怎麼辦？大陸山西一名10歲男童日前在家附近河邊嬉戲，不料失足墜入水中，一路被河水沖到了河北，足足漂流近50公里，全靠自己淡定仰面朝上漂浮，終於被釣客發現救起，讓網友大讚「教科書式自救」。



網傳影片顯示，一個穿黑衣服的男孩漂在水面上，向岸上大人不停喊著「救救我、救救我」，卻始終保持臉朝上，冷靜地等待救援，一名救人者脖子上套著救生衣下水，將男孩慢慢推上了岸邊。

10歲男童跌落水超淡定，仰面朝上漂浮叫：救命！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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據《星視頻》報導，救人者李先生是河北石家莊人，近日與一群釣魚愛好者相約前往水庫邊釣魚，突然聽到孩子呼救聲，循著聲音看過去，只見水面上飄著一個人，僅僅露出了頭部，李先生表示他們一群人都不會游泳，只好套著救生衣下水推人，「小孩挺配合的，我說別動他就沒動」。

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上岸後男孩自稱是山西省昔陽縣人，是被河水沖過來的，距離石家莊水庫少說有四五十公里遠，李先生和朋友把人救上後，隨即通知派出所，交由員警將男孩帶走，據悉最終聯繫上男童家長把人領回。

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男童落水臨危不亂，靠仰漂保命，網友們紛紛大讚「教科書式自救」、「這孩子也是夠冷靜的，難得啊」、「超牛！好想知道是怎麼順利漂了50公里」，也有人質疑「都漂出省了，家人都不知道嗎」。

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