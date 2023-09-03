北京女博士信邪教｢夜叉鬼附身｣　11個月兒慘遭虐死全身505個針眼

北京一名女博士疑因產後抑鬱，透過網絡誤信邪教，帶孩子參加聚會，被指「夜叉鬼附身」，導致11個月大的兒子被眾人活活虐待致死，全身針眼多達505個。



綜合內媒報道，該名女博士「三葉」，曾在北京某事業單位工作，是一名具有博士學位的高學歷女性，後因母親生病辭職在家照顧，接著生育二胎（即被害人）。在家期間，因產後抑鬱、家庭關係不甚融洽，加之對自身未來事業發展的焦慮而長期陷於負面情緒中，後通過網絡結識「茶友會」及「師父」楊沫。「三葉」通過交流分享，獲得情感宣洩，產生強烈歸屬感，並逐漸對楊沫形成個人崇拜和盲從心理，深陷其中。

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2020年12月下旬，「三葉」原先獨自參加四川雅安線下聚會，但由於孩子在家中哭啼不止，被家人送到雅安交給媽媽。在聚會時，由於孩子時常哭鬧，導致「三葉」精神不佳，「師父」楊沫認為其「業障」太多，拉低眾人「修煉頻率」，並對其進行「公審」。

楊沫認為「三葉」被「夜叉鬼」附體，並通過母乳傳給了小孩，通過「作法」幫助「三葉」和孩子驅除業障，先是將「三葉」頭髮全部剪掉剃光，後又以孩子驅鬼為由，夥同眾人通過抱摔、泡水、扎針、拔火罐等方式虐待年僅11個月大的嬰孩，其面部、背部、臀部，手指、腳趾頭、肋間扎針，針眼總計達505個。

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據悉，整個過程持續數小時之久，致使活潑好動的孩子奄奄一息，即便其生命體徵逐步衰竭，楊沫等人仍以小寶需要「排除陰氣」才能恢復健康為由，拒絕將其送醫救治。

1月5日凌晨，「三葉」在丈夫的強烈要求下，撥打了120急救電話，但醫生到達現場後發現孩子早已死亡。遺體後經四川華西法醫學鑒定中心屍體解剖檢驗，明確其所受嚴重顱腦損傷為其死亡的主要原因。楊沫等人為掩蓋事實真相、逃避罪責，在警員到來之前，逼迫「三葉」書寫了一份《責任說明書》，企圖以此擺脫各自罪責。

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經雅安市公安局有關部門分析，初步判定該案為一宗涉邪教的刑事案件，現場共拘捕犯罪嫌疑人楊沫等8人，今年4月判處案件主犯楊沫死刑，緩期兩年執行，其餘7人被判3至7年有期徒刑。

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