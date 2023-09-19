陝西六旬婦因瑣事遭文旅局幹部踹致多處骨折　打人者事後正常上班

上月底，陝西寶雞鳳翔區村民張女士年屆六旬的母親與鄰居李某某因瑣事口角，結果遭對方踹傷致胸椎和腰椎受傷，其後轉至西安某醫院檢查，發現有6根肋骨骨折，需進行相應手術後住院治療。據了解，李某某是鳳翔區文旅局幹部，張女士近日表示，將進行傷病鑑定，進一步追責。鳳翔區文旅局則表示，已對李某某批評教育，目前他仍正常上班，將隨時配合調查。



張女士父母住在寶雞鳳翔區城關鎮一村莊，經營商店，與李家房屋緊鄰。兩家此前因建屋問題有過紛爭。8月底，張母與李某某發生口角，被對方踹傷致骨折。診斷證明，張母臨床診斷胸部、腰骨折，腦顱、腰、膝關節、背部軟組織損傷，雙膝皮膚擦傷，肋骨疑似骨折等。

對於衝突的起因，該村村支書劉先生表示，疑為張家門前綠植被打藥、牆面被弄濕，導致雙方產生口角，李某某才踹了張母。張女士則認為，母親被踹可能與母親在門口掛「商店」識別牌有關，對此劉先生稱需要進一步了解。

目前，張母已進行了相應的手術，正在醫院住院治療。據西安的醫院診斷證明顯示，張母診斷為胸部6、8椎體壓迫性骨折，腰1椎體壓迫性骨折，右側第3-8肋骨骨折，雙膝部軟組織損傷等。張女士表示，事發後當地多個部門介入此事調查，暫時還沒有處理結果，她將帶母親去做傷情鑑定，並進行法律諮詢，進一步追責。

周一（18日），鳳翔區文旅局一名工作人員表示，李某某在該局任會計，其打人一事由多個部門聯合處理，警方也在調查。目前，李某某仍正常上班，此前局方也對他進行了批評教育，他會隨時配合有關部門調查。後續依照相關的程序，該有何處罰，局方一定會積極配合各方處理此事。鳳翔警方則表示，待傷情鑑定出來後，將根據傷者及家屬的訴求，依法對有關人員採取措施。