海南中學生校內墮樓亡　疑因壓力大請假未獲批　學校曾被投訴體罰

海南澄邁一名學生在校內墮樓身亡，墮樓原因疑為學生感到壓力大，想請假看醫生，但未獲學校批准。內媒報道指，涉事學校曾被投訴辱罵、體罰學生。目前，相關調查工作正進一步進行中。



海南澄邁一名學生在校內墮樓身亡。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，墮樓事件發生於上周四（14日）晚6時許，墮樓學生為澄邁中學讀高二的王姓男生。有目擊學生表示，事發前曾聽到王同學講電話，並稱「我受不了了，我真的受不了了」，不過他10秒後就掛斷電話，然後跑向樓梯口衝了上去。

另有目擊學生指，救護車在當晚7時許到達現場。翌日，王同學在醫院經搶救無效死亡。此外，就墮樓原因，有稱「王同學是失足摔下的」、「只是摔到下巴脫臼了」。不過據介紹，王同學墮樓附近的欄杆非常高，「不可能不小心滑下來。」

王同學的母親介紹，兒子平時說話比較少，最近反映壓力大、身體不舒服，本計劃上周五（15日）帶他去看醫生。惟周四向學校請假時，學校就要求提供接診醫生的電話或由家長親自到學校說明情況再批假。「孩子那天一直打電話叫我去找醫生的電話，但我一直找不到。那天又剛好在下雨，我說晚點再過去請假。之後孩子就出事了。」

澄邁中學創立於1924年，是一間「省級（甲等）學校」。（網上圖片）

及至周二（19日），澄邁縣聯合調查組通報事件指，事發於9月14日晚6時27分，事發後，學校即時撥打急救電話及報警，並通知學生家長。當晚6時50分左右，急救人員到達現場搶救並送至醫院救治。9月15日早6時許，王同學搶救無效不幸離世。經公安機關調查走訪及查看閉路電視畫面證實該學生是自行攀越五樓護欄墜樓死亡，相關調查工作正進一步進行中。

據公開資料顯示，澄邁中學是位於海南省澄邁縣的一間初高中一貫制的公辦學校，學校創立於1924年，是一間「省級（甲等）學校」。

據了解，目前，澄邁中學除了高三年級只需早上跑操外，學校每天會在早上和下午舉行兩次跑操，而且要求嚴格，包括跑步前「將書舉45°」大聲舉讀，人挨人「零距離」跑操。若有學生在跑操時隊形不整齊或舉讀時聲音不夠大，他們所在班級則可能會被學校通報批評，被通報班級的所有學生晚上都需要在操場上重新「加練」跑操。

去年3月，就有附近居民在社群媒體上發布影片稱，澄邁中學學生在夜間在操場上跑操喊口號，嚴重影響附近居民生活，並表示「希望有關部門處理一下這個問題」。

此前，亦有澄邁中學學生在官方網絡平台，向澄邁縣教育局舉報學校的「師風師德」問題，稱該校部分教師經常辱罵並隨意體罰學生，並詳述了事情經過。去年10月，當地教育局回覆上述投訴稱，「學校也針對此情況與該教師進行談話，並嚴厲​​批評，該老師表示以後會注意個人的管理和與學生的溝通方式。」

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