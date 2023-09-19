真蛛奶茶？消費者曝蜜雪冰城飲品喝出蜘蛛態度惡劣　涉事門店受查

綜合內媒報道，近日，河南鄭州有消費者指，在蜜雪冰城飲品中喝出蜘蛛，但門店商家態度惡劣，也未有給出令人滿意的解決方案。16日，蜜雪冰城官方回應此事表示，涉事門店正在接受食安委員會調查，在調查完畢前將無限期停業。



據該消費者透露，9月13日下午，其在鄭州市惠濟區鄭州大學體育學院蜜雪冰城門店購買飲品，共花費18.9元，在其中一杯蜜桃四季春飲品中發現疑似蜘蛛的蟲子。

該消費者進一步表示，事情發生後商家態度惡劣，直到事情發生幾天也沒有人聯繫他解決問題，「（店員）提出的解決方案就是重新做一杯，或者退我這一杯的錢，語氣也挺不耐煩的，原本就是想要一個好好的道歉，或是給我一個可以滿意的解決方案」。

9月16日傍晚，蜜雪冰城透過官方微博對此事做出回應，其稱，「當事門市正接受蜜雪冰城食品安全委員會的調查，在調查完畢之前，該門市將無限期停業。食品安全重於一切，我們將繼續努力，不負期待，為消費者提供高質平價的產品和服務。」

內地知名茶飲品牌蜜雪冰城。（網絡圖片）

此前，據北京市消費者協會發布的文章，2023年1月以來，在北京市、區市場監管局發布的食品安全問題通報中，蜜雪冰城因食安問題被通報次數最多，達30次。而在消費者投訴平台，2023年1月1日至2023年8月29日，蜜雪冰城被投訴的次數最多，達1213例。