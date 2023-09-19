真蛛奶茶？消費者曝蜜雪冰城飲品喝出蜘蛛態度惡劣　涉事門店受查

撰文：許祺安
出版：更新：

綜合內媒報道，近日，河南鄭州有消費者指，在蜜雪冰城飲品中喝出蜘蛛，但門店商家態度惡劣，也未有給出令人滿意的解決方案。16日，蜜雪冰城官方回應此事表示，涉事門店正在接受食安委員會調查，在調查完畢前將無限期停業。

據該消費者透露，9月13日下午，其在鄭州市惠濟區鄭州大學體育學院蜜雪冰城門店購買飲品，共花費18.9元，在其中一杯蜜桃四季春飲品中發現疑似蜘蛛的蟲子。

該消費者進一步表示，事情發生後商家態度惡劣，直到事情發生幾天也沒有人聯繫他解決問題，「（店員）提出的解決方案就是重新做一杯，或者退我這一杯的錢，語氣也挺不耐煩的，原本就是想要一個好好的道歉，或是給我一個可以滿意的解決方案」。

9月16日傍晚，蜜雪冰城透過官方微博對此事做出回應，其稱，「當事門市正接受蜜雪冰城食品安全委員會的調查，在調查完畢之前，該門市將無限期停業。食品安全重於一切，我們將繼續努力，不負期待，為消費者提供高質平價的產品和服務。」

內地知名茶飲品牌蜜雪冰城。（網絡圖片）

此前，據北京市消費者協會發布的文章，2023年1月以來，在北京市、區市場監管局發布的食品安全問題通報中，蜜雪冰城因食安問題被通報次數最多，達30次。而在消費者投訴平台，2023年1月1日至2023年8月29日，蜜雪冰城被投訴的次數最多，達1213例。

瑞幸醬香拿鐵走紅　傳蜜雪冰城將聯名五糧液推濃香白酒檸檬水？違法僱傭未滿16周歲童工　內地規模最大茶飲品牌蜜雪冰城被罰中國規模最大茶飲品牌蜜雪冰城　浙江一門店非法使用童工被罰
食物安全
兩岸奇趣