iPhone 15 Pro 鈦金屬機身爆褪色疑雲｜9月13日蘋果舉行iPhone 15系列發布會，全球特選媒體到場試玩實機，有外媒分享影片，發現iPhone 15 Pro 首次採用的鈦金屬邊框有疑似甩色及勁吸指紋問題，引起熱議。



iPhone 15 Pro 鈦金屬疑有褪色問題？

從一條來自@japonton X (Twitter)的影片可見，一部藍色鈦金屬配色的iPhone 15 Pro有褪色問題（原文：discoloration），其Action Bottom、音量掣的邊位，藍色明顯變淡、看來極似漸變銀色。網媒表示此問題會出現在藍、黑兩款深色配色機種。

sparrowsnews.com 截圖

@japonton X (Twitter)截圖

另外，CNBC記者Kif Leswing 就報導指，iPhone 15 Pro 機身的鈦金屬位尤如指紋收集器，很容易沾上指紋。不過相關文章中只有原色鈦金屬版的其圖，的確可見機旁沾有指紋，但並未見到褪色災情。

CNBC記者Kif Leswing 相關報導截圖

記者google了一下，發現鈦金屬有大氣氧化（熱力）、陽極處理（電鍍）兩種「上色」方法，原理是調整鈦金屬表面的氧化膜厚度、改變光線折射從而改變表面顏色，所以不存在甩油問題。 HK01 HashTech 專員林勇9.13 於美國Apple Park 現場參與實機試玩，他表示：「試玩期間我自己未見過有褪色問題，但深色機上的指紋痕是比較明顯。」

露營用品「鎧斯Keith」網頁解釋了純鈦金屬上色方法，包括大氣氧化、陽極處理

他進一步解釋：「Apple 試機時，每一部demo機都有同事1人跟1人mon到實，過程中你打開了非預設試玩的app、又或放雜物上檯面，都會即時被制止、細心且嚴謹。試問他們又怎會任由記者拍攝一部出了問題的iPhone 15 Pro？」他個人估計，那些變淡免的位置並非出現永遠性的褪色，或許只是曾有手汗較多的人試玩，按鍵邊位沾了手油，影響了光線折射，所以在鏡頭中出現了兩節色。

iPhone 15 Pro 試玩會現場實機試玩影片截圖（林勇 攝）

最後，如果新用家想買iPhone 15 Pro又擔心指紋問題，可考慮揀淺色配色的白色／原色。（而且很多人都會加iPhone Case吧）