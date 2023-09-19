土到極致就是潮？杭州地鐵中老年風電競廣告引熱議　現已下架處理

據內媒《九派新聞》報道，近日，杭州地鐵站內一組中老年畫風電競廣告引發關注，有網民認為「土到極致就是潮」，也有網民認為「無法接受」，還有電競愛好者稱想前往打卡。相關負責人表示，接收到爭議訊息後，目前廣告已進行下架處理。



據悉，該廣告位於杭州定安路地鐵站內，使用中老年畫風，附有電競術語「打野」、「水晶」、「收割」、「遊走」、「抓單」、「爸媽電競寶典」等字樣。

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相關畫面隨即在網絡引發內地網民熱議：

00後上班了



太潮了，潮到膝蓋有點痛



真的好潮，阿姨們要戴上絲巾來拍照了



居然有點又土又潮怎麼回事



雖然很土但是確實吸引人的注意力



這也太酷了，好有創意！



你們真的好炸裂，知道怎麼樣能一下子收穫年輕人和老年人的心



杭州杭港地鐵有限公司發言人李女士表示，此廣告是杭港地鐵合作商投放的遊戲廣告，前期設計想法以古潮風為主，只在一號線定安路站進行投放。在引發較大關注後，公司與廣告商溝通後，目前已將相關廣告下刊處理，正在拆除。

工作人員正在拆除廣告。（九派新聞）

此外，有傳言指有市民以「影響市容」為由投訴該組廣告，地鐵方面表示並未收到相關投訴。對於下架原因，李女士表示，由於廣告引發了大家不一致的討論，故選擇下刊處理，後續是否繼續上刊還需經過商議。