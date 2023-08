中國網民紐約時代廣場投放廣告　諷刺日本排放福島核廢水｜有片

8月24日,日本開始排放福島核廢水,引起國際社會關注。8月28日,有中國網民在美國紐約時代廣場的大屏幕投放廣告,諷刺日本排放核廢水。



影片內容是東京奧運會開幕式上的一段畫面,配有英文字幕「The opening ceremony in Tokyo, which I couldn't understand at that time, was originally a trailer on August 24, 2023」(當年看不懂的東京開幕式,原來是2023年8月24日的預告片)。

在紐約時代廣場大屏幕投放廣告的網民「微博@種花守護神」稱,美國不僅支持縱容日本排放核廢水,也在國內嚴控輿論,很多人欲在時代廣場投放日本排放核廢水的危害影片,期間經歷過無數次審核都未能通過,「還得我自己上陣!我多投點錢,多播放些次」。

網民「微博@種花守護神」在紐約時代廣場大屏幕投放廣告。(微博@種花守護神)

畫面中展示的表演風格驚悚,一度讓不少人直呼陰森恐怖,甚至有人認為是「撒旦教的獻祭」儀式。翻查紀錄發現,該表演並非開幕式節目,而是2021年7月18日東京奧組委舉辦的以「參與與交流」為主題的特別文化節目「東京2020 NIPPONフェスティバル wassai」。

前述表演在以下影片20:28開始:

雖然相關表演是2021年展示,當時日本尚未宣布何時排放核廢水,但不少網民認為,該表演正是預告讓全世界了解日本正在將核污水排海,日本正在使生物變異,「預言了核污水倒灌」、「不是精準預言,而是早有預謀」、「恐怖的日本」。

另有網民提議本次在大屏幕投放廣告的網民發起眾籌,持續投放相關影片,「一個人出錢肯定會肉疼,但是每個人出錢哪怕一塊錢也絕對是大數目,眾籌或者建群也行」、「支持霸屏宣傳!外國都被蒙在鼓裏」、「你眾籌吧,我願意捐款支持在美國這個屏幕上給西方人繼續科普」、「希望能讓更多人看到,一起抵制日本」。