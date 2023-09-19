《中國好聲音》節目製作方起訴李玟經紀公司　粉絲批：惡人先告狀

李玟爆料《中國好聲音》賽制不公黑幕，控訴節目組霸凌的錄音檔曝光後引起各界怒火，更有不少網友揚言從此抵制、拒看《中國好聲音》，也讓開播電視台浙江衛視發聲宣告「暫停播出」。



天眼查App顯示，《中國好聲音》節目製作方上海燦星文化傳媒股份有限公司新增一則開庭公告資訊，被告為華納唱片中國（香港）有限公司（WARNER MUSIC CHINA(HK)LIMITED)，該公司為李玟經紀公司，案由為其他合同糾紛。



案件將於2024年4月9日在上海市第一中級人民法院開庭審理。目前，該案具體案由尚不清楚。



【圖輯】點圖放大重溫李玟抗議《中國好聲音》比賽不公平的片段👇👇👇

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此前，針對歌手李玟生前控訴錄音事件，亞洲華納（北京）音樂娛樂諮詢有限公司曾發微博表示，「作為CoCo的經紀公司，公司不僅有責任不遺餘力為藝人爭取權益、維護藝人聲譽；同時也有義務保護她的隱私，尊重她的選擇。我們將持續關注調查情況並全力配合。」

天眼查顯示，亞洲華納（北京）音樂娛樂諮詢有限公司由華納唱片中國（香港）有限公司全資持股。

天眼查App顯示，《中國好聲音》節目製作方上海燦星文化傳媒股份有限公司新增一則開庭公告資訊，被告為華納唱片中國（香港）有限公司（WARNER MUSIC CHINA(HK)LIMITED)，該公司為李玟經紀公司，案由為其他合同糾紛。（天眼查截圖）

《中國好聲音》製作公司提告李玟經紀公司的消息曝光後，也引起內地網民批評，網民和李玟粉絲怒批節目黑幕都沒查清楚，為何急著打官司：「這麼一起訴，股票進一步下跌」、「沒看錯吧？誰告誰？」、「惡人先告狀」、「吃人不吐骨頭？」、「哪裡來的臉起訴？」

不過也有網民指出，該案具體案由尚不清楚：「《中國好聲音》起訴的是華納，不一定跟李玟有關係，但燦星自己作惡那麼多，既然有這個熱搜，也提醒大家不要忘了之前的事，等著為CoCo討回公道！」