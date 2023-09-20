男童頭卡防盜網　廣東男徒手爬樓托舉成功救援　網讚：凡人英雄！

綜合內媒報道，9月13日，在廣東湛江遂溪縣有一男孩不慎頭部被卡在窗外防盜網上，身體懸空掛在三樓半空，情況危急。還好有途徑此地的熱心路人黃志春，徒手爬樓托舉男孩的雙腳防止其窒息，托舉時長近10分鐘，最終成功等到救援。網民紛紛點讚，稱讚黃志春為「凡人英雄」。



據悉，事發時男童不僅頭卡防盜網，整個身體也懸掛在三樓半空，不停哭泣，情況非常危急，樓下的路人鄰居亦在焦急嘗試用各種辦法救人。

此時，剛好下班路過此地的黃志春看到，立刻停下車，跑到兩棟樓間的巷道，徒手爬到二樓，借住建築物翻到二樓防盜網的頂部。

據他回憶，由於當天剛下過雨，二樓防盜網頂部又是傾斜的，所以非常濕滑。無奈之下，他只能在固定身形後，一手抓住防盜網，另一隻手托舉住男童的雙腳，防止孩子受傷或窒息。

現場畫面。（網絡）

在短暫又漫長的近10分鐘的托舉過程中，黃志春不斷安撫哭泣的男童，雙手輪換托舉孩子的雙腳，等到雙手力氣用盡就用頭頂住，「不要怕，馬上救你下來，沒關係的，很快就能把你救下來。」在他的托舉和安撫下，孩子逐漸停止哭泣。

最終，孩子被趕到現場的消防人員成功救下，黃志春也在救援人員的幫助下回到地面。因為卡住太久，他的小腿輕微受傷，雙腳也被卡出幾道深深的紅痕。

事後談到自己在危急關頭選擇救人的原因時，黃志春說：「脖子卡住很容易受傷，時間久了甚至會窒息，得趕緊救人。當時危不危險，我也不知道，已經顧不上那麼多了，畢竟是一條幼小的生命，就想著一定要盡自己最大的能力救下他。」

樓下幫助救援的群眾記錄下事發一幕，並傳到網絡。（海客新聞）

據悉，黃志春今年38歲，湛江遂溪人，幫助家人經營包裝事業。他平時喜歡鍛煉，也自學過武術。他表示，救人是盡自己所能，希望這種助人為樂的氛圍能夠傳遞出去。

網民點睇：

讚凡人英雄，感謝挺身而出！



世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人



這個姿勢很艱難的… 謝謝你



感謝呀挽救了一個家庭



好人一生平安！

