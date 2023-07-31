洪水中托舉被困小女孩　四川輔警獲頒個人一等獎　網民讚：英雄！

7月29日，四川瀘州一名輔警康安友在古藺洪災搶險中托舉營救一名女童，獲當地公安局記個人一等獎，獲網民大讚，並呼籲當地讓這位輔警「轉正」成為警察。不過相關部門表示，一等獎並不意味著能轉正，成為正式警察仍需考試。



7月26日20時-27日6時，四川省瀘州市古藺縣出現極端強降雨天氣，最大小時雨量146.1毫米,古藺多個鄉鎮小時雨量超過100毫米，暴雨導致縣城大面積停電，道路積水嚴重。災情發生後，古藺縣公安局迅速啟動了應急響應，民警、輔警第一時間開展搶險救援工作。

7月27日凌晨4時許，古藺縣公安局巡防大隊，包括康安友在內的4名輔警巡邏至政務中心門口時，發現有3個大人和3個小孩被困車內，而此時車外水位正在不斷上升已快淹至車頂。

4名隊員立即採取救援措施轉移被困群眾，其中一個小女孩因嗆水身體不適，輔警康安友將其托舉過肩，在齊胸的大水中小心翼翼將女孩轉移到安全區域，送醫救治；看到小女孩與家人無生命危險後，他隨即趕往下一個任務區。

康安友將小女孩托舉過肩的過程被附近群眾拍下，傳到網路引發關注。7月28日，瀘州市公安局黨委委員副局長劉綱到古藺縣防汛救災一線開展戰時送獎。為康安友頒發戰時獎勵證書，記個人一等獎。

康安友獲記個人一等獎。（紅星新聞）

康安友盡職盡責的舉動，獲網民讚「英雄」，並希望所在單位能給予其正式警察職位。不過，瀘州市公安局相關部門人員表示，一等獎並不意味能轉正，這只是一個獎勵。轉正意味著轉為國家事業編制，仍需要進行考試。

網民睇法▼



轉個正吧，這樣的英雄還是輔警，真說不過去了！



反對轉正！可以物質獎勵！



這是最好的大考，至個人生命安全不顧，心中想著人民，全心全意為人民服務。這就是最好的答卷。



如果不考試就能轉正，就會有人擺拍，炒作，花錢買報道。



轉成正式民警吧、這是警界楷模

