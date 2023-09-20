茂名養殖場71條出逃鱷魚全數尋回　其中2條早年已被宰殺掩埋

受颱風海葵影響，廣東多地早前發生暴雨洪災，茂名一養殖場內更有多條鱷魚「出逃」。9月16日，69條趁暴雨出逃的鱷魚已被尋回。最新消息指，原以為仍有兩條「在逃」鱷魚，經查，原來牠們早年已相繼被宰殺及死亡。



據養殖戶介紹，養殖場原有鱷魚總數71條，其中成年鱷魚69條，幼年鱷魚2條，品種為暹羅鱷。9月11日，養殖場因持續降雨致外部圍牆倒塌，部分鱷魚「出逃」。

連日來，當地警方、武裝、緊急、消防、農業農村、水務、鎮、村、專業捕捉隊等緊急處置人員等超過6600人次，在現場緊急處置。

9月19日凌晨，警方從養殖場員工口中獲悉餘下2條成年鱷魚情況，其中一條鱷魚於2022年9月死亡，員工發現後將牠拖到養殖場內的鱷魚池圍堤邊木林掩埋。警方在員工陳述掩埋死亡鱷魚的位置，挖出鱷魚骸骨一副。 經專家現場考察，證實為鱷魚骸骨並已依法封存。

警方在員工陳述掩埋死亡鱷魚的位置，挖出鱷魚骸骨一副。（央視新聞）

至於另一條鱷魚，經公共安全部門調查得知，2021年12月27日，該養殖場員工發現鱷魚精神狀態不佳（臨近死亡）後將牠宰殺，並將部分鱷魚肉出售，鱷魚頭冰凍保存。

警方已提取到宰殺鱷魚當晚的相關微信對話記錄，及現場宰殺鱷魚的錄像等證據進行保存，並到該員工家中取走鱷魚頭和部分鱷魚腳等部位的凍體作封存取證。

警方已取走鱷魚頭和部分鱷魚腳等部位的凍體作封存取證。（央視新聞）

截至9月19日晚，經當地部門盤查核實，涉事養殖場的71條鱷魚已經全部尋回，鱷魚「出逃」期間未有出現傷人事件。