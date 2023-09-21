大學生體驗陌生人婚宴酒席給100元禮金網嫌太少？　新娘：不用給

綜合內媒報道，近日，浙江有大三學生小西（化名）和朋友因想體驗「吃席」，便隨機聯絡到一個願意接收她們的酒席。體驗過程中她們亦向新娘分別包了100元禮金紅包，結束後在網絡分享經歷。不料引發網民質疑，所包禮金太少。不過，當事人新娘表示，自己也的確需要有撐場面的賓客，本來也未打算收她們的禮金。



據當事人小西自述，她在一個月前萌生了想去「吃席」的想法，和朋友聊過後，二人在社交平台掛上鏈接，詢問有沒有可以「蹭」的酒席，並表示會給禮金紅包。

9月13日，她們收到一位新娘的私信，表示3天后要舉辦婚禮，但有些原定要來的朋友無法到場，想補充人氣撐撐場面，問她們可否以「新認識的朋友」身分到場參加。

小西和朋友立刻答應。因不懂當地禮金習俗，她們詢問新娘。新娘表示不需要禮金，「畢竟座位空著也是空著」，但小西和朋友還是各自包了100元紅包禮金，作為祝福。

小西表示，在婚宴現場吃得很開心，都是本地的特色菜，主要是一些海鮮。此外，她們還收到了禮盒，裏面包含喜糖、一瓶蜂蜜、一盒蜜棗和一包煙。她指，婚禮現場也很隆重，「看到別人能幸福，還是很感動的。」

之後，小西將事件記錄下來分享到網絡，不料卻引發網民討論禮金數額問題。有網民質疑給100元禮金是否太少，不過更多網民表示理解支持：

人家雙方都說好的，還是主動給的，在他們雙方來說就是喜慶，彩頭。雙方都很滿意的！這也能踩到鍵盤俠的尾巴！



100可以了吧！只是一場緣分不會有更多的交集，不會有禮尚往來的人情世故，100吃一場緣分酒席挺好的呀！



雙方都很開心，網友還要瞎操心



新人和這位隨禮者都覺得沒有問題，就網友覺得有問題



有些情是能拿金錢衡量的嗎？粗俗



在廣東，100元禮金屬於正常禮金，稍微熟的就200，再就是500或以上



當事人小西表示，各地風俗不一樣，不介意網民的質疑。她還表示不是很擅長社交的人，和朋友都是學生，拿不出太多錢，但也不好意思不給，所以選擇了100元的數額。她同時表示此前的大學生活中都沒有出現過類似的事情，是一段難忘和奇妙的經歷，「我會一直記住。」