弟弟結婚姐姐送18.8萬禮金及百萬豪車惹議　當事人：只想表達心意

內媒《大象新聞》報道,近日,安徽宿州有姐姐在弟弟的婚禮現場隨禮18萬8(人民幣,下同),還送上百萬豪車當婚車,引發關注,有網民稱其為「扶弟魔」(諧音佛地魔)。對此,當事人劉女士表示,她不是「扶弟魔」,送禮金丈夫知情,也很支持,送禮方案也是丈夫提出的,只是想在弟弟大婚的日子表達心意。



影片顯示,在婚禮現場,當事女子從包裏拿出厚厚一疊人民幣,臉上喜氣洋洋。據悉,當天是劉女士的弟弟結婚,她拿出了18.8 萬現金隨禮。另據《南陽日報》報道,當天劉女士還提了百萬豪車給弟弟當婚車。此事引發網友熱議,有人稱該女子為「扶弟魔」。



「扶弟魔」(Regardless of cost to help brother)是內地近年流行的一個網絡用詞,諧音「佛地魔」,指多子家庭中的哥哥姐姐,通常因受到家庭的影響,會對自己的弟弟不計成本地奉獻,終身傾盡自己的一切力量去扶助,甚至供養。

對此,當事人劉女士回應稱,因為父母都在幫她看店照顧孩子,就想在弟弟婚禮上表達一點心意,姐夫沒有被威脅,隨禮18.8萬是姐夫提出的。

劉女士稱:「是我親弟弟,不然能給這麼多嘛?我不是扶弟魔,婆婆家一家人都來參加婚禮了,就是表達一點心意嘛。」

網民點睇:

這18.8萬也不是從網友口袋裏掏的,管她給誰呢,愛怎麼花怎麼花。



不是「扶弟魔」的心但確實是「扶弟魔」的行為



能力範圍內想給點兒也是心意!不提倡攀比哈



你們不知道這在福建很多地方也是這樣



到時候小舅子含淚還禮



轉發這條,希望我的姐姐能看到