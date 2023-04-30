弟弟結婚姐姐送18.8萬禮金及百萬豪車惹議　當事人：只想表達心意

內媒《大象新聞》報道，近日，安徽宿州有姐姐在弟弟的婚禮現場隨禮18萬8（人民幣，下同），還送上百萬豪車當婚車，引發關注，有網民稱其為「扶弟魔」（諧音佛地魔）。對此，當事人劉女士表示，她不是「扶弟魔」，送禮金丈夫知情，也很支持，送禮方案也是丈夫提出的，只是想在弟弟大婚的日子表達心意。



影片顯示，在婚禮現場，當事女子從包裏拿出厚厚一疊人民幣，臉上喜氣洋洋。據悉，當天是劉女士的弟弟結婚，她拿出了18.8 萬現金隨禮。另據《南陽日報》報道，當天劉女士還提了百萬豪車給弟弟當婚車。此事引發網友熱議，有人稱該女子為「扶弟魔」。



「扶弟魔」（Regardless of cost to help brother）是內地近年流行的一個網絡用詞，諧音「佛地魔」，指多子家庭中的哥哥姐姐，通常因受到家庭的影響，會對自己的弟弟不計成本地奉獻，終身傾盡自己的一切力量去扶助，甚至供養。

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對此，當事人劉女士回應稱，因為父母都在幫她看店照顧孩子，就想在弟弟婚禮上表達一點心意，姐夫沒有被威脅，隨禮18.8萬是姐夫提出的。

劉女士稱：「是我親弟弟，不然能給這麼多嘛？我不是扶弟魔，婆婆家一家人都來參加婚禮了，就是表達一點心意嘛。」

網民點睇：

這18.8萬也不是從網友口袋裏掏的，管她給誰呢，愛怎麼花怎麼花。



不是「扶弟魔」的心但確實是「扶弟魔」的行為



能力範圍內想給點兒也是心意！不提倡攀比哈



你們不知道這在福建很多地方也是這樣



到時候小舅子含淚還禮



轉發這條，希望我的姐姐能看到

